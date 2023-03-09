Стакис: в этом году Рига будет основательно перекопана

Говоря о приоритетах бюджета Риги на 2023 год, Стакис отметил, что большая часть средств предусмотрена для образования и ремонта школ, а вторая по величине статья расходов связана с транспортной инфраструктурой города. Она включает в себя крупнейшую в истории самоуправления дотацию муниципальному предприятию Rīgas satiksme. Предусмотрена также крупнейшая в истории программа по улучшению состояния столичных улиц.

Стакис подчеркнул, что дорожное покрытие необходимо обновлять каждые десять лет. Наряду с обновлением покрытия запланированы и крупные проекты дорожной инфраструктуры, в том числе Rail Baltica и реконструкция набережной Мукусалы.

"Рига в этом году будет основательно перекопана, и с этим придется считаться", - предупредил мэр.

В настоящее время в стадии реализации в Риге находятся 27 проектов, финансируемых городским фондом инфраструктуры. Предусмотренное для них финансирование составляет 8,8 млн евро.