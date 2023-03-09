В Приднестровье заявили о срыве покушения на "должностных лиц", которое якобы готовили СБУ

Преступление готовилось по указанию Службы безопасности Украины "против ряда должностных лиц", сказано в пресс-релизе.

В министерстве госбезопасности самопровозглашенной республики заявили о задержании подозреваемых, которые якобы дают признательные показания.

По информации Первого приднестровского телеканала, в момент проезда одного из должностных лиц должен был взорваться автомобиль, в котором были заложены восемь килограммов взрывчатки.

Прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий заявил, что взрыв планировался в центре Тирасполя, в момент, когда там находилось большое количество людей. "Расчет был на устранение первых лиц государства", - утверждает он.

СБУ прокомментировала эту информацию через несколько часов после ее появления. "Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" об участии СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства, пишет Русская служба BBC.

Война России и Украины напрямую затронула и Молдову. Там проходят пророссийские демонстрации, страна несколько раз была на грани энергетического кризиса - рост цен на электроэнергию это один из главных дестабилизирующих факторов. В феврале президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в попытке переворота.

Приднестровье заявило о независимости от Молдовы еще в 1990-м, но республика остается непризнанной мировым сообществом.