"Это не приоритет номер один": Стакис о переносе памятников деятелям культуры

В интервью программе 900 sekundes на телеканале TV3, комментируя ситуацию вокруг вопроса о переносе нескольких памятников работникам культуры, мэр сказал, что вопросы будут решаться в порядке их поступления и в соответствии с приоритетностью. "Я не думаю, что это приоритет номер один", - сказал мэр, подчеркнув, что первоочередной задачей столичной думы является выполнение задач, запланированных в бюджете этого года.

"Мы займемся этим вопросом, когда придет время", - сказал Стакис, комментируя решение совета по памятникам, которое также не было однозначным.

С учетом того, что рекомендации в основном сводятся не к демонтажу, а к переносу памятников, вначале необходимо обсудить, куда их можно перенести, подготовить для этого место. "Это не будут быстрые решения", - добавил мэр.

Как сообщалось, столичный совет по памятникам поддержал предложение о демонтаже установленного в 1982 году в парке Кронвалда памятника писателю Андрею Упитису и скульптуры "писательницы сталинского периода" Анны Саксе на улице Гауяс, 1. Совет также дал согласие на демонтаж памятника Александру Пушкину в парке Кронвалда, так как он был установлен незаконно.

Кроме того, получило поддержку совета предложение о демонтаже установленного в 1978 году памятника ученому Мстиславу Келдышу и мемориальной доски историку Янису Зутису, а также демонтаже памятной доски типографии Коммунистической партии.

Инициатором демонтажа или переноса указанных памятников выступил Центр общественной памяти.