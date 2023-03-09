На российско-грузинской границе снова очереди. На этот раз в сторону России

Первыми на этот факт обратили внимание прокремлевские Telegram-каналы Shot и Mash. Образование пробок на пограничном пункте подтверждают и сообщения очевидцев в социальных сетях и сервисе "Яндекс. Карты".

Российские Telegram-каналы сообщили, что очереди на границе образовались после того, как ночью со среды на четверг произошли столкновения грузинских силовиков с протестующими против закона об "иностранных агентах". "Вероятно, на фоне беспорядков в Тбилиси россияне решили вернуться обратно в страну", - сообщал Shot.

Однако, как объясняют местные жители, пробки на погранпереходе Казбеги - явление частое, что в основном объясняется нестабильным функционированием погранперехода.

Большие пробки на пропускном пункте «Верхний Ларс» из Грузии в Россию, сообщают очевидцы.



Русские массово убегают. pic.twitter.com/21OjKy6cPO — Inge 🇱🇻🇪🇺🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@menywddig) March 9, 2023

Телеканал RTVI отмечает, что КПП был закрыт с 5 марта из-за плохих погодных условий и угрозы схода лавин. Пункт вновь открыли 7 марта, после чего там скопилось много россиян, возвращающихся с отдыха на горнолыжном курорте в Гудаури.

При этом на странице Федеральной таможенной службы РФ указывается, что по состоянию на 6:00 9 марта очередей с обеих сторон Верхнего Ларса уже не было.

В конце сентября прошлого года Верхний Ларс стал самым загруженным пограничным пунктом в России, поскольку тысячи российских граждан бежали из страны после мобилизации, объявленной президентом страны Владимиром Путиным. На КПП образовались многокилометровые пробки, в которых люди иногда стояли по несколько дней.

7-8 марта в Тбилиси прошли массовые протестные акции против принятия парламентом законопроекта об "иностранных агентах". Демонстранты пытались попасть в парламент, чтобы помешать работе депутатов. Полиция жестко разогнала митингующих при помощи водометов и слезоточивого газа. Утром 9 марта коалиция заявила, что отзывает спорный законопроект из-за "разногласий в обществе".