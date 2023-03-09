LĀB: в Латвии не хватает 300 врачей и 8000 медсестер

Глава LĀBподчеркнула, что социально-экономический рост страны невозможен без здоровых и активных жителей, а на них влияет финансирование отрасли здравоохранения. "Здравоохранение не просто тратит, оно служит инструментом для поддержания здоровья людей и рабочей силы", - сказала Айзсилниеце.

Она сообщила, что в прошлом году на медицинское обслуживание одного жителя в Латвии государство тратило 1369 евро, в Эстонии - 2400 евро, в Литве - 2100 евро. По сравнению с Латвией, в Эстонии и Литве продолжительность жизни и период экономически активной жизни населения выше, что, как подчеркивает председатель LĀB, также способствует экономическому развитию страны.

При этом Айзсилниеце пояснила, что в будущем инвестиции в развитие и доступность медицины не сократятся, на что во многом влияют цены на технологии и медикаменты.

Комментируя принятый госбюджет, Айзсилниеце сказала, что он "позволит догореть последним уголькам". Она выразила надежду, что в будущем Латвия сможет создать страну и систему здравоохранения, где люди будут жить в здоровой среде и формировать свое будущее и будущее своих детей.