Видео ⟩ Побег от полиции закончился для 19-летнего водителя ДТП на высокой скорости

Полиция Хамберсайда опубликовала видео, снятое в июле прошлого года. На нем 19-летний Оливер Кларк мчится по шоссе со скоростью 161 км/ч, пытаясь убежать от полиции.

На кадрах видно, что молодой человек на белом Ford Fiesta едет очень агрессивно. В какой-то момент он, похоже, теряет контроль над машиной и на большой скорости врезается в кузов грузовика. После столкновения Ford взлетает в воздух и получает серьезные повреждения. В аварии также пострадала полицейская машина.

После аварии правоохранители бросились к разбитой машине, чтобы спасти жизнь молодого человека. Его доставили в больницу, где он провел в коме четыре дня. За агрессивное вождение он был приговорен к одному году лишения свободы и запрету на вождение сроком на два года.

Молодой человек до сих пор восстанавливается после полученных травм.

Видео: Погоня полиции Хамберсайда за водителем Ford Fiesta (на английском языке)