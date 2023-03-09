Видео ⟩ Жительницу Кегумса удивил счет за отопление магазина: 800 евро - это адекватная цена?

Управляющая магазином Айга Зелтиня рассказала передаче, что средства, которые люди тратят в магазине, используются для поддержки различных благотворительных проектов, помощи тем, кто в этом больше всего нуждается, а также для покрытия расходов магазина.

"Мы понимаем, что текущая ситуация такова, и были готовы к тому, что отопление подорожает в два раза, и мы еще могли заплатить за него, затянув пояса, но когда получили счет за декабрь, поняли, что это невозможно, - пояснила Зелтиня. - У нас есть торговая площадь 62 кв. м и складская площадь 17 кв. м.

В прошлом году за отопление мы заплатили 223 евро, в этом году за декабрь платим уже 808 евро. То есть в прошлом году отопление в декабре было 2,18 евро за кв. м без НДС, а сейчас уже 8,35 евро".

Таким образом, отопление стоит более 10 евро за квадратный метр. Домом управляет компания Latvijas Pasts. Следует отметить, что такую ​​же сумму платят и другие арендаторы помещений и жильцы, проживающие на втором этаже здания. Управляющая магазином подчеркнула, что до сих пор сотрудничество с Latvijas Pasts было очень хорошим, однако счета за отопление оставляют впечатление, что помещения придется покинуть.

"Вопрос очень простой - Latvijas Pasts показывает счет за дрова, которые они купили на этот сезон, и то, как они их поделили между жильцами и арендаторами - и все, больше говорить не о чем. Если сумма адекватная, то все хорошо, а если нет, надо подумать", - рассуждают жители.

Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)