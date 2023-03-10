Почему Украина решила биться за Бахмут, несмотря на угрозу окружения?

Он указывает на то, что ВСУ создало вокруг Бахмута как минимум четыре ударные группировки - в Северске, Славянске, Часовом Яре и Константиновке, которые еще даже не вступали в бой, но представляют серьезную угрозу: по его расчетам, они намерены заблокировать его ЧВК.

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"И получится "пирожок": начинка - это окруженные нами части ВСУ (в случае, конечно, если будет полное окружение Бахмута), а оболочка - это, собственно говоря, ЧВК "Вагнер", - заявил Пригожин в очередном своем обращении.

По мнению Пригожина, в случае отступления его войск от Бахмута обрушится весь фронт до самых границ, будет сдан Крым, а затем российские власти обвинят в военном поражении его наемников. И хотя Пригожин явно драматизирует, ему действительно есть о чем беспокоиться.

Чем рискует ЧВК "Вагнер"

В сознании российского обывателя у вагнеровцев мог сформироваться образ лихих солдат удачи, в отличие от регулярной армии способных выполнить чуть ли не любое задание.