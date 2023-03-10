Во вторник в результате артиллерийского обстрела под Бахмутом в Донецкой области погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, пишет Rus.Postimees.
На войне в Украине погиб первый эстонец
На войне в Украине погиб первый эстонец
По имеющимся данным, речь идет о первом эстонце, который погиб на войне в Украине. С осени прошлого года Юрак воевал в составе Украинского интернационального легиона.
Напомним, Украинский интернациональный легион был создан вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова