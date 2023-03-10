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На войне в Украине погиб первый эстонец

Rus.Postimees
На войне в Украине погиб первый эстонец
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Ива Юрак.
Ива Юрак. Фото: LIBKOS/Scanpix/Pixabay/Erakogu

Во вторник в результате артиллерийского обстрела под Бахмутом в Донецкой области погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, пишет Rus.Postimees.

По имеющимся данным, речь идет о первом эстонце, который погиб на войне в Украине. С осени прошлого года Юрак воевал в составе Украинского интернационального легиона.

Напомним, Украинский интернациональный легион был создан вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года.

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