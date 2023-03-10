Убили словами. Польские госСМИ довели до суицида 15-летнего подростка?

"Они хотели меня публично опозорить и заставить мать страдать. Вместо этого они стали причиной смерти ребенка", - говорит Ольгерд Геблевич, маршал Западно-Поморского воеводства в газете Gazeta Wyborcza. Именно он, оппозиционный политик, был целью этой информационной кампании.

Суицид мальчика вызвал волну возмущения и солидарностью с его матерью. "Мы призовем к ответственности партию "Закон и справедливость" за каждое бесчинство, каждую несправедливость, каждую трагедию. Я обещаю", - написал лидер оппозиции Дональд Туск в Twitter. В день похорон мальчика он добавил, что Миколая довели до смерти СМИ.

Волна возмущения

Католик-публицист Томаш Терликовски после этого случая задал вопрос: "Когда глава радиостанции уйдет в отставку? Я не спрашиваю, останется ли он, потому что это понятно с моральной точки зрения. Я спрашиваю, как долго мы будем этого ждать". А журналист газеты Gazeta Wyborcza Бартош Виленски предостерег: "Слова могут убить". Люди, которые так действуют, по его мнению, "не журналисты, а представители пропагандистского аппарата".

Независимое объединение журналистов Towarzystwo Dziennikarskie выступило с заявлением: "Первый принцип журналиста - забота о людях, о которых он пишет. Кто не следует этому принципу, не должен оставаться в профессии".

Несмотря на многочисленные требования отставки Дуклановского радиостанция Radio Szczecin до сих пор никак не комментировала все претензии в его адрес и не приняла никаких мер против журналистов. Генеральная прокуратура между тем начала расследование дела о суициде.