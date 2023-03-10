В четверг, 9 марта, в Торнякалнcе, в Риге, было временно перекрыто движение из-за того, что на мосту застряли два автобуса Rīgas satiksme.
В Торнякалнсе два автобуса Rīgas satiksme застряли на узком мосту
В Торнякалнсе два автобуса Rīgas satiksme застряли на узком мосту
Конкретный инцидент произошел в четверг вечером на улице Алтонавас, где находится мост через железнодорожные пути. Известно, что в том месте есть очень узкий мост. Судя по снимку, столкновения двух транспортных средств не было.
На фотографии видно, что автобус 10-го маршрута, который следует с улицы Абренес в центре Риги в Яунмарупе, и автобус 56-го маршрута, который ведет из Болдераи в Зиепниеккалнс, застряли на мосту.
Жители также прокомментировали в соцсетях под постом Facebook, что два таких широких автобуса не могут разъехаться в том месте.
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