В Торнякалнсе два автобуса Rīgas satiksme застряли на узком мосту

Конкретный инцидент произошел в четверг вечером на улице Алтонавас, где находится мост через железнодорожные пути. Известно, что в том месте есть очень узкий мост. Судя по снимку, столкновения двух транспортных средств не было.

На фотографии видно, что автобус 10-го маршрута, который следует с улицы Абренес в центре Риги в Яунмарупе, и автобус 56-го маршрута, который ведет из Болдераи в Зиепниеккалнс, застряли на мосту.

Жители также прокомментировали в соцсетях под постом Facebook, что два таких широких автобуса не могут разъехаться в том месте.