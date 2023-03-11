Папа римский Франциск: в войне в Украине виновата не только Россия

В интервью швейцарскому общественному вещателю RSI, опубликовавшему в пятницу, 10 марта, отрывки из него, глава католической церкви выразил готовность встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы побудить его заключить мир.

"Я бы говорил с ним так же открыто, как говорю публично. Он образованный человек", - сказал Папа, добавив, что уже на второй день после полномасштабного вторжения в Украину он отправился в посольство России в Ватикане, чтобы сказать что он готов ехать в Москву, если Путин даст ему возможность вести переговоры.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил благодарность Франциску, но добавил, что сейчас для этого не время.

"Но есть имперские интересы, не только Российской империи, но и других империй, - сказал Папа. - Для империи типично ставить нации на второе место".

Также понтифик еще раз сказал, что происходит мировая война. "За чуть более чем 100 лет начались три мировые войны", - сказал Франциск, пояснив, что имел в виду Первую мировую войну, Вторую мировую войну и "нынешнюю, которая тоже является мировой войной".

"В нем задействованы все великие державы. Украина - их поле боя. Там воюют все", - подчеркнул понтифик.

"На ум приходит военная промышленность, - продолжает Франциск. - Один эксперт сказал мне, что если бы мы могли остановить производство оружия хотя бы на год, проблема мирового голода была бы решена. Это рынок. Войны ведутся, старое оружие продается, новое испытывается".

Полное интервью с Папой RSI собирается транслировать в воскресенье, 12 марта.