Видео ⟩ "Трамплин посреди дороги": кто исправит неумелый ремонт на улице Юглас?

Люди, расставившие бесполезные знаки, завершили ремонт дороги очень "изящном" - теперь через улицу Югла тянется своеобразный трамплин, и тяжелые автомобили на нем "подпрыгивают", что никак не похоже на качественно проделанную работу.

Исполняющий обязанности директора Департамента дорожного движения Рижской думы Янис Вайводс сообщает, что указанное место было проверено, департамент связался с исполнителем работ и попросил привести это место в порядок. Однако он подчеркнул, что, поскольку работы ведутся зимой, асфальт обновляется только в траншеях по технологии холодного асфальта, который менее ровный, чем по технологии горячего асфальта.

На данный момент достигнуто соглашение, что при наступлении благоприятных условий поздней весной или летом, участок будет приведен в порядок, уже с использованием технологии горячего асфальта.

Другую озабоченность вызывает бордюр, который в месте "трамплина" просто отсутствует, из-за чего на сколькой дороге автомобили запросто могут врезаться в установленную часть.

Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)