В субботу, 11 марта, местами в Латвии идет ледяной дождь, выпал сильный снег и замерзли окна. Жители активно делятся в соцсетях фото происходящего во время стихии.
Фото, видео ⟩ В Латгалии ледяной дождь: замерзают окна домов и машин, передвигаться по улицам невозможно
В середине дня в юго-восточных районах Латвии местами продолжится ледяной дождь, предупреждают Государственная пожарно-спасательная служба и Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
"В Латгалии сильный ледяной дождь. Температура воздуха ниже нуля, идет дождь. Жильцы сообщают, что даже по двору практически невозможно передвигаться, не упав. Фотографии из Резекненского района".
Latgalē spēcīga atkala. Gaisa temperatūra zem nulles, līst lietus. Iedzīvotāji ziņo, ka pat pa pagalmu pārvietoties bez nokrišanas gandrīz neiespējami.— Toms Bricis (@boms_tricis) March 11, 2023
Kadri no Rēzeknes novada.
Video: Sanita Raginska pic.twitter.com/MdmFNGPUDw
"И, для полного счастья, у нас тут действительно ледяной дождь. Так выглядит кухонное окно, на котором уже появилось 2-3 мм льда. Из дома больше не выйду... до мая".
Un pilnai laimei pie mums tiešām ir sasaltoss lietus. Šādi izskatās virtuves logs,ka jau apsalis ar kādiem 2-3mm ledus. Ārā neiešu vairs...līdz maijam. pic.twitter.com/5ddyUZaa88— Inese Dr (@medicus_she) March 11, 2023
Во время ледяного дождя на дорогах, железных дорогах, проводах и ветках деревьев образуется очень сильное обледенение.
"Ледяной дождь, град, снег. И так по кругу или синхронно".
Sasalstošs lietus, krusa, sniegs. Un tā pa apli vai sinhroni. pic.twitter.com/SBI75VIGur— R. (@Rendija) March 11, 2023
Объявлено оранжевое предупреждение, которое будет действовать до 23:00 сегодняшнего дня.
Такое предупреждение означает, что люди должны быть готовы к тому, что обледенение нарушит движение транспорта на автомобильных и железных дорогах, воздушное сообщение, а также движение пешеходов и пр.
При передвижении по дорогам следует быть очень осторожными и планировать на дорогу больше времени.
В центральных и восточных регионах Латвии объявлено желтое предупреждение о сильном снегопаде, которое будет действовать до 20:00 сегодняшнего дня.
В субботу, когда центр циклона пересечет восточную часть страны, в центральных и восточных регионах Латвии ожидается сильный снегопад с увеличением снежного покрова на пять-девять сантиметров. Дороги будут скользкими, а видимость во время снегопада временами будет ухудшаться.
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