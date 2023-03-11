Фото, видео ⟩ В Латгалии ледяной дождь: замерзают окна домов и машин, передвигаться по улицам невозможно

"Ледяной дождь, град, снег. И так по кругу или синхронно".

Sasalstošs lietus, krusa, sniegs. Un tā pa apli vai sinhroni. pic.twitter.com/SBI75VIGur — R. (@Rendija) March 11, 2023

Объявлено оранжевое предупреждение, которое будет действовать до 23:00 сегодняшнего дня.

Такое предупреждение означает, что люди должны быть готовы к тому, что обледенение нарушит движение транспорта на автомобильных и железных дорогах, воздушное сообщение, а также движение пешеходов и пр.

При передвижении по дорогам следует быть очень осторожными и планировать на дорогу больше времени.

В центральных и восточных регионах Латвии объявлено желтое предупреждение о сильном снегопаде, которое будет действовать до 20:00 сегодняшнего дня.

В субботу, когда центр циклона пересечет восточную часть страны, в центральных и восточных регионах Латвии ожидается сильный снегопад с увеличением снежного покрова на пять-девять сантиметров. Дороги будут скользкими, а видимость во время снегопада временами будет ухудшаться.