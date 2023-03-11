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Видео ⟩ Грузовик съехал в кювет. Шофер объясняет это технической ошибкой

rus.tvnet.lv
Грузовик съехал в кювет. Шофер объясняет это технической ошибкой
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Кадр из программы Degpunktā
Кадр из программы Degpunktā Фото: Ekrānuzņēmums no video/Degpunktā

По пути из Иецавы в Елгаву в пятницу грузовик съехал с дороги и соскользнул в кювет. Пострадавших в результате несчастного случая нет, но машине будет необходим ремонт, сообщает передача TV3 Degpunktā.

Владелец автомашины рассказывает, что на пути с машиной случился технический сбой, из-за утреннего мороза такое случается.

Прицеп был пуст, в связи с тем, что эвакуация прошла намного быстрее.

К полудню прибыл эвакуатор, на время конкретный участок дороги закрыли и машину вытащили из канавы.

Видео: сюжет программы Degupunktā

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