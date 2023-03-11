По пути из Иецавы в Елгаву в пятницу грузовик съехал с дороги и соскользнул в кювет. Пострадавших в результате несчастного случая нет, но машине будет необходим ремонт, сообщает передача TV3 Degpunktā.
Видео ⟩ Грузовик съехал в кювет. Шофер объясняет это технической ошибкой
Грузовик съехал в кювет. Шофер объясняет это технической ошибкой
Владелец автомашины рассказывает, что на пути с машиной случился технический сбой, из-за утреннего мороза такое случается.
Прицеп был пуст, в связи с тем, что эвакуация прошла намного быстрее.
К полудню прибыл эвакуатор, на время конкретный участок дороги закрыли и машину вытащили из канавы.
Видео: сюжет программы Degupunktā
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