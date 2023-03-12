"Мясные штурмы". Зачем российских мобилизованных передали в подчинение "народных республик"

По его словам, "старая гвардия" уходит в частные военные компании, потому что там лучше платят и лучше снаряжение. "А новые приходят служить либо по мобилизации, кто не попрятался, либо те, кому работать негде, а в Россию не пускали. Мотивации нет, воевать некому, держатся только на костяке, на идейных, на коллективе! А в ДНР все ждут, когда они уже по настоящему станут Россией!" - сказал собеседник Би-би-си. Жалобы мобилизованных он комментирует философски: "Поколение выросших на компьютерных играх не понимает, что все хорошее мы сами себе строим".

Другой собеседник Би-би-си, командующий одним из подразделений Народной милиции самопровозглашенной ЛНР, отзывается о прибывающем пополнении крайне резко, впрочем, виня в этом не самих мобилизованных, а Министерство обороны России.

"Дело в том, что *** [чертово] Минобороны в рот *** [использовало] здравый смысл! - начинает Алексей (попросил изменить имя в целях безопасности) и сразу же извиняется за нецензурную брань. - Надо понимать, что НМ ЛНР была измождена и выбита уже к началу февраля. У нас не бегали, как в Донецке [речь о мобилизации, объявленной в "республиках" 19 февраля, еще до начала полномасштабного вторжения], но это для вас [имеет в виду Россию] война началась 24 февраля, мы тут вообще-то с 2014-го стоим".