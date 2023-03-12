Pasažieru vilciens планирует приобрести автоматы по продаже билетов ориентировочной стоимостью 2,484 миллиона евро, свидетельствует информация Бюро по надзору за закупками.
Pasažieru vilciens купит автоматы по продаже билетов почти за 2,5 млн евро
Pasažieru vilciens купит автоматы по продаже билетов почти за 2,5 млн евро
Объявлена процедура переговоров по закупке, установке и разработке программного обеспечения для автоматов по продаже билетов.
Предполагаемая сумма договора составляет 2,484 млн евро без НДС. Дата публикации объявления о закупке - 3 апреля.
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