По данным сайта Flightadar24, вчера над Эстонией пролетел американский стратегический бомбардировщик B-52. До этого он приблизился к острову Гогланд в Балтийском море, на котором находится российская военная база. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Над Эстонией пролетел американский бомбардировщик, который приблизился к России
Сначала бомбардировщик летел над Балтийским морем, но развернулся у российского острова Гогланд и полетел в Эстонию. Он пролетел над Тарту, после чего отправился в Латвию и Литву.
"Четкое сообщение от американского самолета B-52 у Гогланда. Гогланд - один из самых стратегически важных островов Европы, где Россия в первую очередь расширила свою военную мощь", - написал в Twitter директор Института внешней политики Финляндии Мика Аалтола. Он добавил, что данный полет - ответ на действия России в Арктике и у Аляски.
Боинг B-52 "Стратофортресс"
Американский межконтинентальный стратегический бомбардировщик компании Боинг, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. Он является абсолютным рекордсменом по дальности среди боевых самолётов. Это также один из немногих военных самолётов, находящихся на службе непрерывно более полувека.
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