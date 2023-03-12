Видео ⟩ Латвийский солдат показал разницу между разными окопными свечами

Первая свеча горит с большим пламенем, причем гораздо дольше. В ней картон был помещен в облицовку. Вторая свеча, которая горит слабее, заканчивает горение уже через час. Она создается, сворачивая картон в форме спирали.

Ранее сообщалось, что автомеханик украинской армии из Латвии рассказал, что часть произведенных в Латвии окопных свечей сделана неправильно, поэтому их трудно использовать.

Он объяснил, что, если в свече много картона, она не горит хорошо и коптит. Картон был бы правильно вставлять не в спираль, а в форме снежинки.

"У нас тут тонна окопных свечей из Латвии. Их никто не берет, потому что они сделаны неправильно. Их не хотят брать, потому что они тают и не горят до конца", - сказал автомеханик.

Акции по изготовлению окопных свечей начали организовывать в ноябре прошлого года, ссылаясь на просьбу солдат Украины получить источники тепла.

"Мы от души рады, что совместными силами мы отправили в Украину уже 83 000 свечей, сделанных жителями Латвии", - отмечается в комментарии общества Tavi Draugi, организаторов акции.

Подобные акции продолжатся и в марте.