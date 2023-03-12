В России матери и жены солдат, мобилизованных в Подмосковье, записали видео, в котором просят не отправлять своих близких в ударные бригады "как мясо", сообщает в воскресенье, 12 марта, "Би-би-си Русская служба".
Видео ⟩ В России матери и жены мобилизованных просят не отправлять их в атаки "как мясо"
Видео опубликовано в Telegram-канале "Мобилизация.Новости".
На видео женщины сетуют на то, что их родственников зачислили в ударную бригаду и отправили на передовую после четырехдневной подготовки.
Первоначально мобилизованных готовили в качестве артиллеристов. В декабре их отправили в зону боевых действий, где они два месяца ждали оружия.
Теперь мобилизованных "бросают как мясо штурмовать укрепрайоны. По пять человек против хорошо вооруженных ста человек противника".
В последние недели в России почти ежедневно звучат публичные жалобы, что мобилизованных из отрядов территориальной обороны передают военным структурам марионеточных администраций оккупированных РФ областей Украины и направляют лобовыми ударами в укрепрайоны Украины.
Власти обычно решают проблемы одним способом - сначала отрицают использование мобилизованных в ударах, а затем перебрасывают их с передовой в тыл.
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