Видео ⟩ В России матери и жены мобилизованных просят не отправлять их в атаки "как мясо"

Видео опубликовано в Telegram-канале "Мобилизация.Новости".

На видео женщины сетуют на то, что их родственников зачислили в ударную бригаду и отправили на передовую после четырехдневной подготовки.

Первоначально мобилизованных готовили в качестве артиллеристов. В декабре их отправили в зону боевых действий, где они два месяца ждали оружия.

Теперь мобилизованных "бросают как мясо штурмовать укрепрайоны. По пять человек против хорошо вооруженных ста человек противника".

В последние недели в России почти ежедневно звучат публичные жалобы, что мобилизованных из отрядов территориальной обороны передают военным структурам марионеточных администраций оккупированных РФ областей Украины и направляют лобовыми ударами в укрепрайоны Украины.

Власти обычно решают проблемы одним способом - сначала отрицают использование мобилизованных в ударах, а затем перебрасывают их с передовой в тыл.