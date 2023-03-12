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Видео ⟩ В России матери и жены мобилизованных просят не отправлять их в атаки "как мясо"

rus.tvnet.lv
В России матери и жены мобилизованных просят не отправлять их в атаки "как мясо"
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Война в Украине. Российские солдаты
Война в Украине. Российские солдаты Фото: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT/EPA

В России матери и жены солдат, мобилизованных в Подмосковье, записали видео, в котором просят не отправлять своих близких в ударные бригады "как мясо", сообщает в воскресенье, 12 марта, "Би-би-си Русская служба".

Видео опубликовано в Telegram-канале "Мобилизация.Новости".

На видео женщины сетуют на то, что их родственников зачислили в ударную бригаду и отправили на передовую после четырехдневной подготовки.

Первоначально мобилизованных готовили в качестве артиллеристов. В декабре их отправили в зону боевых действий, где они два месяца ждали оружия.

Теперь мобилизованных "бросают как мясо штурмовать укрепрайоны. По пять человек против хорошо вооруженных ста человек противника".

В последние недели в России почти ежедневно звучат публичные жалобы, что мобилизованных из отрядов территориальной обороны передают военным структурам марионеточных администраций оккупированных РФ областей Украины и направляют лобовыми ударами в укрепрайоны Украины.

Власти обычно решают проблемы одним способом - сначала отрицают использование мобилизованных в ударах, а затем перебрасывают их с передовой в тыл.

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