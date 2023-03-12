На этой неделе Сейм принял новый годовой бюджет. В течение ночи депутаты просмотрели более двухсот поступивших предложений. Имело ли место при этом лоббирование интересов отдельных сторон? С 1 января работает закон, направленный против этого, однако его требования настолько расплывчаты, что даже сам законодатель толком не знает, как их выполнить, сообщает De Facto. На официальное создание реестра лобби было отведено два с половиной года.
Бизнес может влиять на решения Сейма? До сих пор неясно, как за этим следить
То, какой интерес может вызвать один вопрос, показала, к примеру, поправка к закону о табаке и курительных приспособлениях. Тогда представители отрасли искали путь к депутатам. Но нет списка, в котором можно увидеть подобные встречи. Активная лоббистская работа сопровождала и другой закон, за который даже коалиционные партии не голосовали единогласно.
В конце января Сейм проголосовал за расторжение двустороннего инвестиционного договора между Латвией и Норвегией. Против этого решения проголосовали не только оппозиционные Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Латвия на первом месте". Отличный от коалиции вариант - воздержаться - выбрал и "Объединенный список". Сообщается, что иное решение партнера по правящей коалиции основано на возражениях таких организаций, как Конфедерация работодателей Латвии (LDDK) и Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK).
Виктор Валайнис, лидер фракции СЗК, проголосовавшей против, заявил тогда с трибуны Сейма: "Видимо, этот вопрос касается только интересов одного предпринимателя. Конечно, мы встречались с ним и во фракции СЗК и указали, что это не может быть делом одного бизнесмена. Мы предложили обсудить этот вопрос в деловой среде и с неправительственными организациями. Он так и сделал. После этого мы получили письма, что это уже не вопрос одного предпринимателя, что его позицию защищают крупнейшие латвийские бизнес-организации".
Если бы часть оппозиции не проголосовала за законопроект, подготовленный Комиссией по иностранным делам, то осуществился бы сценарий, отстаиваемый бизнесменом Петерисом Пилдеговичем. Его компания ведет судебный процесс с Норвегией, и он также активно работал с депутатами Сейма, чтобы протолкнуть решение в нужном направлении, при котором возможности, предусмотренные контрактом, сохранятся еще на десять лет. Судебные разбирательства компании Пилдеговича связаны с возможностью лова краба-стригуна на Шпицбергене.
Возможно, это был бы один из тех случаев, когда новости о лоббистской деятельности должны были появиться вместе с предложением. Однако их не указали, хотя по закону это требуется с 1 января этого года. Правда, в законе не указано, как именно это должно быть сделано, и, возможно, о такой встрече достаточно объявить уже во время прений.
"Я думаю, что процедура должна быть единой, потому что в Сейм в принципе не могут попасть просто люди с улицы", - говорит Валайнис.
Хотя закон, который обсуждался много лет и был принят прошлой осенью на предыдущей сессии Сейма, наконец-то вступил в силу, представители фракций Сейма критикуют его как слишком плохой и неконкретный.
"Думаю, было бы очень хорошо, чтобы те, кто профессионально занимается лоббированием, отчитались о том, какие деньги они получили за представление каких интересов. Но мы пока к этому не готовы", - говорит депутат Сейма Андрей Юдин.
Самая важная часть, которая потребует от лоббистов зарегистрироваться, вступит в силу осенью 2025 года. Теперь, если кто-либо представил предложение или законопроект, он должен указать представителя интересов, с которым он общается.
Эксперт по борьбе с коррупцией Валтс Калниньш признает, что если нет четких указаний, как выполнять положения нового закона, то каждое учреждение должно найти собственное решение, как это сделать. Помимо прочего, это также может быть общедоступный календарь, в котором фиксируется, с кем встречаются фракции или отдельные депутаты.
"Было бы замечательно, если бы Сейм мог собрать информацию обо всех проведенных мероприятиях по защите интересов в одном месте, но это был бы своего рода шаг, выходящий за рамки того минимума, который конкретно требует закон", - говорит Калниньш.
Однако есть ли у Сейма планы и каковы они? Когда закон вступил в силу, для депутатов был организован семинар с участием экспертов по разъяснению новых норм. Однако даже специалисты не смогли дать ответы на многие вопросы. Спикер Сейма Эдвард Смилтенс готов раскритиковать закон, но не обещает, что Сейм разработает инструкции для депутатов.
"Закон декларативен, он предельно абстрактен. И, действительно, соболезнования надо выразить Министерству юстиции, которое обязано все это детализировать. Я считаю, что Сейм должен принимать понятные, четко исполняемые законы. Также должно быть понятно, что будет, если эти законы не выполнять. К сожалению, в этом законе этого нет, там всего несколько статей", - говорит спикер Сейма Смилтенс.
Как Смилтенс, так и несколько других депутатов заявляют, что они обеспечивают открытость другими способами, например - при помощи публикаций в социальных сетях. "Первое и самое главное - если у нас будет какой-нибудь предприниматель, я думаю, что мы это отразим в соцсетях", - говорит глава фракции Сейма "За стабильность!" Алексей Росликов, которому вторит глава фракции "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс.
Если задачей предыдущего Сейма было написать закон о лоббировании, то нынешнему Кабинету министров к сентябрю необходимо подготовить и принять правила, чтобы иметь возможность создать реестр лоббистов и их сферы. Затем два года будет выделено на подготовку практической части.
Ожидается, что внедрение реестра лоббистов обойдется примерно в полтора миллиона евро. После этого потребуется около трехсот тысяч евро каждый год. Однако предполагается, что деньги на эти цели будут запрошены из бюджета следующего года.
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