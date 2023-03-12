Бизнес может влиять на решения Сейма? До сих пор неясно, как за этим следить

Если бы часть оппозиции не проголосовала за законопроект, подготовленный Комиссией по иностранным делам, то осуществился бы сценарий, отстаиваемый бизнесменом Петерисом Пилдеговичем. Его компания ведет судебный процесс с Норвегией, и он также активно работал с депутатами Сейма, чтобы протолкнуть решение в нужном направлении, при котором возможности, предусмотренные контрактом, сохранятся еще на десять лет. Судебные разбирательства компании Пилдеговича связаны с возможностью лова краба-стригуна на Шпицбергене.

Возможно, это был бы один из тех случаев, когда новости о лоббистской деятельности должны были появиться вместе с предложением. Однако их не указали, хотя по закону это требуется с 1 января этого года. Правда, в законе не указано, как именно это должно быть сделано, и, возможно, о такой встрече достаточно объявить уже во время прений.

"Я думаю, что процедура должна быть единой, потому что в Сейм в принципе не могут попасть просто люди с улицы", - говорит Валайнис.

Хотя закон, который обсуждался много лет и был принят прошлой осенью на предыдущей сессии Сейма, наконец-то вступил в силу, представители фракций Сейма критикуют его как слишком плохой и неконкретный.