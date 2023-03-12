На этой неделе МИД повторно призвал жителей Латвии воздержаться от поездок в Беларусь. Высок риск того, что тамошние спецслужбы пытаются вербовать въезжающих, используя разного рода ловушки и приемы. Управление по защите конституции (SAB) пишет в своем недавно опубликованном отчете за прошлый год, что угроза для Латвии и других стран с территории Беларуси будет продолжать расти. Янис Кревиц, журналист программы TV3 Nekā personīga, побеседовал с главой SAB Эгилом Звиедрисом об угрозах со стороны России и Беларуси, использовании шпионов и нелегалов.
SAB: несколько латвийцев пытались вступить в ряды российских ЧВК, чтобы воевать против Украины
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Европа и Латвия выслали сотрудников посольств, занимавшихся шпионством. И SAB, и Служба внешней разведки Эстонии утверждают, что Россия сейчас активно использует "нелегалов" - российских шпионов, работающих под прикрытием. Их деятельность была замечена и в Латвии.
"Если говорить о нелегалах, которые действуют без какой-либо видимой связи с Россией, - говорит Звиедрис. - Эти лица готовятся на более длительный срок и с определенной легендой, с какой-то определенной логической причиной".
На вопрос о том, ощущается ли сейчас присутствие таких "нелегалов" в Латвии, Звиедрис отвечает: "Я бы воздержался от упоминания каких-то конкретных случаев. Но исходя из моих примеров, можно сделать вывод, что такой интерес однозначно есть".
"Если говорить о разрыве дипломатических отношений [с Россией - ред.], то это последний шаг перед объявлением войны. Конечно, наши отношения с РФ сейчас находятся на достаточно низком уровне, но они есть. И на данный момент предпосылок к их разрыву тоже нет", - прокомментировал Звиедрис потенциал дипотношений Латвии с Россией.
30 декабря Владимир Путин издал указ, в котором перечислялись лица, подлежащие награждению госорденами различных степеней. Среди них и два выходца из Латвии - Виктор Гущин, который в Доме Москвы регулярно помогал вербовать молодых латвийцев, желающих учиться в российских вузах. Гущин считался одним из главных лидеров русскоязычной общины, сотрудничавшим с посольством России. Другой человек - представитель Русского союза Латвии Татьяна Фаворская.
"Если говорить об этих двух конкретных лицах, то они давно известны как реализаторы российской мягкой силы в Латвии, - говорит Звиедрис. - Тогда мы могли бы воспринимать эту культурную награду - медаль имени Пушкина - как оценку их усилий. [...]
Но всех лиц, которые обеспечивают поддержку реализуемой РФ пропаганды и нарративов, и соответственно поддержку войны против Украины, надо оценивать по шкале от "полезного идиота" до "человека, в отношении которого возбуждено уголовное дело".
И эти люди точно не "полезные идиоты"".
По словам Звиедриса, в начале 2000-х для содержания таких лиц в Латвии использовались наличные деньги и различные другие незаконные платежи, которые якобы были замечены SAB. Но в настоящее время из-за санкций у России есть проблемы с финансированием деятельности своих агентов влияния и пророссийских активистов за рубежом. Поэтому ищутся новые решения, в том числе с использованием криптовалют.
Пока не замечено, чтобы частные армии, поддерживаемые Кремлем, вербовали и латвийских граждан. Однако были случаи, когда люди сами искали контакты и выходы в эти воинские формирования.
Звиедрис говорит: "Если мы говорим о жителях Латвии, то формально, по российскому законодательству, они никак не могут служить в российских вооруженных силах. Так что остаются только такого рода частные воинские формирования. [...]
Мы фиксировали стремление таких добровольцев найти выход, как реализовать свое желание. В любом случае, в рамках нашей компетенции, мы передаем эту информацию органам безопасности".
Беларусь
На этой неделе Министерство иностранных дел предупредило, что людям из Латвии не рекомендуется ездить в Беларусь. Есть риски, что белорусские, а также российские спецслужбы могут организовать разного рода провокации, чтобы иметь повод задерживать этих людей и вербовать их для шпионажа в Латвии методами шантажа.
"Белорусское КГБ, на мой взгляд, фактически является одним из подразделений ФСБ России, - говорит депутат Сейма, секретарь Комиссии национальной безопасности Айнар Латковскис. - Латвийцы, которые отправляются в Россию или Беларусь, должны это понимать. [Белорусские и российские силовики] инсценируют, скажем, ДТП или какое-то нарушение. В итоге задерживают человека, начинают его допрашивать. Часто это люди, которые отправляются купить более дешевые продукты, и перевозят больше алкоголя или сигарет, за что полагается штраф не только при пересечении границы Латвии, но и при выезде из Беларуси. Они задержаны. Им предлагают сотрудничать или передать какую-то информацию. И таким образом, невольно, из страха, они становятся шпионами. Органы безопасности знают об этом. К сожалению, это то, что угрожает нашей безопасности".
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич рассказывает, что зачастую проблемы у латвийцев могут возникнуть просто после критических слов в отношении российских и белорусских властей. "Люди, которые были рядом, доносят об этом. Человека обвиняют по соответствующим статьям за неуважение к президенту, власти и так далее. Другой случай, который мы считаем полностью сфабрикованным, - попытка якобы установить контакт с личным составом белорусских вооруженных сил и заниматься шпионажем. Видимо, были какие-то обстоятельства, когда люди могли встречаться, и это используется для раздувания того факта, что якобы арестован главный латвийский шпиона 21 века".
Ранее замначальника Государственной пограничной охраны генерал Ивар Рускулис призвал пограничников не пользоваться введенным Лукашенко безвизовым режимом с Беларусью.
Однако, как подтвердили в службе погранохраны, в прошлом и в этом году Беларусь посетили 4 пограничника. На просьбу уточнить время, когда происходили выезды и как долго пограничники находились на территории недружественного Латвии режима, представители Госпогранслужбы ответили, что "для такой детальной обработки персональных данных нет оснований".
"Такой вид поездок, как в Россию, так и в Беларусь, естественно, несет в себе риски, особенно если речь идет о госслужащих, - говорит глава SAB Звиедрис. - Есть риск вступить в контакт с российскими спецслужбами и быть завербованным или использованным для реализации собственных интересов. [...] Если же вам пришлось съездить в РФ или РБ, по возвращении в страну мы просим сообщить об этом в Управление по защите Конституции. [...] В любом случае мы видим заинтересованность российских и белорусских спецслужб в наших жителях, которые выезжают в эти страны".
В ответ на вопрос о том, какой эффект оставило то, что в Латвии годами позволяли русскоязычным жить в реальности российских СМИ, но не смогли создать для них надлежащую альтернативу, глава SAB заявил, что это не выполненное Латвией домашнее задание является угрозой безопасности Латвии.
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