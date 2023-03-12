SAB: несколько латвийцев пытались вступить в ряды российских ЧВК, чтобы воевать против Украины

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич рассказывает, что зачастую проблемы у латвийцев могут возникнуть просто после критических слов в отношении российских и белорусских властей. "Люди, которые были рядом, доносят об этом. Человека обвиняют по соответствующим статьям за неуважение к президенту, власти и так далее. Другой случай, который мы считаем полностью сфабрикованным, - попытка якобы установить контакт с личным составом белорусских вооруженных сил и заниматься шпионажем. Видимо, были какие-то обстоятельства, когда люди могли встречаться, и это используется для раздувания того факта, что якобы арестован главный латвийский шпиона 21 века".

Ранее замначальника Государственной пограничной охраны генерал Ивар Рускулис призвал пограничников не пользоваться введенным Лукашенко безвизовым режимом с Беларусью.

Однако, как подтвердили в службе погранохраны, в прошлом и в этом году Беларусь посетили 4 пограничника. На просьбу уточнить время, когда происходили выезды и как долго пограничники находились на территории недружественного Латвии режима, представители Госпогранслужбы ответили, что "для такой детальной обработки персональных данных нет оснований".

"Такой вид поездок, как в Россию, так и в Беларусь, естественно, несет в себе риски, особенно если речь идет о госслужащих, - говорит глава SAB Звиедрис. - Есть риск вступить в контакт с российскими спецслужбами и быть завербованным или использованным для реализации собственных интересов. [...] Если же вам пришлось съездить в РФ или РБ, по возвращении в страну мы просим сообщить об этом в Управление по защите Конституции. [...] В любом случае мы видим заинтересованность российских и белорусских спецслужб в наших жителях, которые выезжают в эти страны".

В ответ на вопрос о том, какой эффект оставило то, что в Латвии годами позволяли русскоязычным жить в реальности российских СМИ, но не смогли создать для них надлежащую альтернативу, глава SAB заявил, что это не выполненное Латвией ​​домашнее задание является угрозой безопасности Латвии.