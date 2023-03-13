Экс-глава СБУ и друг Зеленского Баканов, которого подозревали в срыве подготовки к войне, официально ни в чем не обвиняется. Почему это важно для Украины

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Отложенные вопросы к команде Зеленского

комментарий корреспондента Русской службы Би-би-си в Украине Святослава Хоменко

Сейчас, спустя год после начала полномасштабной агрессии России, когда украинское общество начинает привыкать к "новой нормальности" кровопролитных боев на востоке страны и спорадических ракетных ударов российской армии по остальной территории, в публичной дискуссии все чаще возникает вопрос о том, все ли сделала украинская власть для подготовки к войне и лежит ли на ней часть ответственности за происходящее.

Спустя год большой войны официальный Киев так и не смог выработать стройный нарратив, объясняющий, почему власть в публичном поле игнорировала предупреждения Запада о неминуемой агрессии. А уже звучавшие объяснения - вроде того, что накануне вторжения Запад не давал конкретной информации о планах россиян, а просто нагнетал напряжение, или что Киев не хотел провоцировать панику среди своего населения - либо опровергаются партнерами Украины, либо звучат неубедительно.

По умолчанию, согласно своеобразному общественному консенсусу, случай с Бакановым был частью ответа на этот вопрос: "Президент назначил главой спецслужбы своего друга. После начала большой войны оказалось, что в спецслужбе работают десятки предателей и изменников. Президент уволил своего друга. Сейчас не время заниматься разбором полетов, но после победы со всем подробно разберемся".