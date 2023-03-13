Демограф: Мы не узнаем число погибших россиян на войне

- Как вы оцениваете миграционные потери России?

- Я уже давал оценочное количество людей, которые уехали из России внепланово из-за войны. По мнению демографа Юлии Флоренской, которую я считаю авторитетом, страну покинули 150 тысяч в первую волну и, как она оценивает, чуть меньше полмиллиона (а я считаю - чуть больше полмиллиона) - во вторую волну. Итого - от 600 до 700 тысяч человек. Какая-то часть из них вернулась, кто-то вернулся и снова уехал, но внутри этой вилки и плавает количество людей, которые не находятся в России из-за войны.

С другой стороны, никто не знает, сколько украинских беженцев осталось в России. Число фактов пересечения российской границы мало о чем говорит. Например, из 60 тысяч украинских беженцев, осевших в Эстонии, большинство проехало через Россию. Я думаю, что в России остается около миллиона украинских беженцев. Юлия Флоренская считает, что около 500 тысяч. В любом случае, этот поток, видимо, примерно равен потоку тех, кто уехал из России с февраля 2022 года. И таким образом, из-за войны Россия миграционно ничего не потеряла.

- Получается, что сама война, мобилизация, отъезд большого числа людей из России серьезно на демографию в стране не повлияли?