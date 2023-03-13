Шаг, который ни за что нельзя пропустить, готовя пюре

Все невероятно просто.

Молочные продукты, добавляемые к картофелю, должны быть не холоднее комнатной температуры.

Да, все так просто.

Сливочное масло, наряду с молоком, является очень важным ингредиентом для действительно хорошего картофельного пюре, если, конечно, вы не хотите веганскую версию.

Независимо от рецепта картофельного пюре, который вы используете, всегда следует помнить, что температура молочных продуктов при добавлении к картофелю очень важна.

Почему?

Теплые молочные продукты впитываются быстрее и легче при меньшем перемешивании, чем холодные.

Холодное масло плохо впитывается в картофель, поэтому нужно намного больше перемешивать, а значит, вы рискуете "перемять" картофель, сделав его липким и тяжелым, а не мягким и воздушным.

Добавление холодных молочных продуктов охлаждает пюре, и оно становится не таким вкусным.