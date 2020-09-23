Пюре, драники и фри - что из картофеля наиболее вредно?

Польза картофеля

Как отмечает издание, в картофеле полно полезных компонентов.

Среди них:

витамин С (стимулирует иммунную систему, предотвращает разрушение тканей и играет важную роль в усвоении железа);

крахмал (своеобразный "натуральный энергетик");

калий (необходим для нормализации кровяного давления);

а еще фосфор, магний и кальций;

в свою очередь, если употреблять в пищу молодой картофель с кожурой, есть шанс увеличить потребление клетчатки в два раза.

Многие считают, что клубни содержат пестициды, которые при превышении допустимой нормы отравляют организм. Это предположение - миф.

Картофель и похудение

Еще один миф - употребление картофеля способствует набору лишнего веса.

В 100 граммах содержится примерно 77 ккал, 2 грамма белка, 0,4 грамма жира и 16,3 грамма углеводов. Энергетическая ценность трех средних картофелин составит примерно 200 ккал, что запросто вписывается в суточную норму. Кроме того, за один подобный прием пищи организм получит 42 миллиграмма витамина С (примерно 70% дневной нормы).

Картофель может помешать похудению, только если вы неправильно учитываете его калорийность. А важную роль играет способ приготовления.

Издание привело энергетическую ценность наиболее популярных блюд из картофеля (среднее значение на 100 г блюда):

отварной картофель - 82 ккал;

запеченный картофель (с каплей масла) - 97 ккал;

пюре (с молоком и маслом) - 110 ккал;

жареный картофель - 192 ккал;

драники - 190-220 ккал;

картофель фри - 240 ккал.

Вывод:

Калорийность некоторых блюд из данного овоща почти в три раза превышает его калорийность в чистом виде. Если злоупотреблять такими блюдами, как картошка фри, то действительно есть шанс навредить организму.

Худеете или нет - исключать картофель из рациона нет особой необходимости. Лучше просто обратить внимание на то, в каком виде его есть. Издание советует отдать предпочтение отварному или запеченному картофелю.