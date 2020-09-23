Многие во время процесса похудения исключают из своего рациона картофель. Справедливо ли? Рассказывает "Чемпионат".
Пюре, драники и фри - что из картофеля наиболее вредно?
Польза картофеля
Как отмечает издание, в картофеле полно полезных компонентов.
Среди них:
- витамин С (стимулирует иммунную систему, предотвращает разрушение тканей и играет важную роль в усвоении железа);
- крахмал (своеобразный "натуральный энергетик");
- калий (необходим для нормализации кровяного давления);
- а еще фосфор, магний и кальций;
- в свою очередь, если употреблять в пищу молодой картофель с кожурой, есть шанс увеличить потребление клетчатки в два раза.
Многие считают, что клубни содержат пестициды, которые при превышении допустимой нормы отравляют организм. Это предположение - миф.
Картофель и похудение
Еще один миф - употребление картофеля способствует набору лишнего веса.
В 100 граммах содержится примерно 77 ккал, 2 грамма белка, 0,4 грамма жира и 16,3 грамма углеводов. Энергетическая ценность трех средних картофелин составит примерно 200 ккал, что запросто вписывается в суточную норму. Кроме того, за один подобный прием пищи организм получит 42 миллиграмма витамина С (примерно 70% дневной нормы).
Картофель может помешать похудению, только если вы неправильно учитываете его калорийность. А важную роль играет способ приготовления.
Издание привело энергетическую ценность наиболее популярных блюд из картофеля (среднее значение на 100 г блюда):
- отварной картофель - 82 ккал;
- запеченный картофель (с каплей масла) - 97 ккал;
- пюре (с молоком и маслом) - 110 ккал;
- жареный картофель - 192 ккал;
- драники - 190-220 ккал;
- картофель фри - 240 ккал.
Вывод:
Калорийность некоторых блюд из данного овоща почти в три раза превышает его калорийность в чистом виде. Если злоупотреблять такими блюдами, как картошка фри, то действительно есть шанс навредить организму.
Худеете или нет - исключать картофель из рациона нет особой необходимости. Лучше просто обратить внимание на то, в каком виде его есть. Издание советует отдать предпочтение отварному или запеченному картофелю.
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