Каждый понедельник портал RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели конец недели. Итак, поехали!
Чичваркин на кухне, а Бусулис и Галкин в Нью-Йорке
Чичваркин на кухне, а Бусулис и Галкин в Нью-Йорке
Максим Галкин выступил в Нью-Йорке
Там оказался и Интарс Бусулис
София Стужук гуляла с малышкой
Данила Поперечный был в Кишиневе
Евгений Чичваркин готовил ужин
Саша Дони загорала
Никита Пресняков отмечал день рождения жены
Амината снимала на телефон
Семейное фото Светланы Лободы
Татьяна Мингалимова танцевала
Кашерс отдыхал
Настя Каменских выступала
Maruv отдыхала
Ким Кардашьян на стиле
"Би-2" дали большой концерт в Кишиневе
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