"Самый неловкий момент после пощечины Уилла Смита": Что не так в интервью Хью Гранта?

Популярный актер Хью Грант дал интервью модели Эшли Грэм прямо на ковровой дорожке. В Сети его уже прозвали "худшим за всю историю" и отметили как "самый неловкий момент" после пощечины, которую в прошлом году дал ведущему Крису Року Уилл Смит.

Когда Хью Грант отвечал на вопросы Эшли Грэм он был крайне краток и закатывал глаза. Вопросы модели зрители сочли неуместными.

Грэм спросила 62-летнего актера о его впечатлениях от съемок фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица". Актер, закатив глаза, ответил, что появился в фильме всего на несколько секунд.

"Но вам же все равно, наверное, было весело?" - сказала Эшли.

"Эм… немного", - ответил актер, отведя взгляд.

Напомним, что появление в фильме Хью Гранта стало неожиданностью для многих зрителей. Однако, несмотря на это, его роль оказалась настолько кратковременной, что журналисты из Collider ранее спросили его об этом:

"Да, это очень маленькая сцена. И я до сих пор не понимаю, зачем она нужна в фильме. В любом случае, независимо от моего мнения, признаюсь честно, что я был в восторге от первой части. Это блестящее кино. Поэтому, когда мне предложили присоединиться во второй части, я согласился. Почему бы и нет? Мне пришлось потратить всего несколько часов своего времени", - ответил Грант.

Кроме вопроса о фильме Грэм спросила Гранта про его одежду. Но часть поклонников похвалили Эшли за выдержку. Другие, напротив, осудили модель, которая задала актеру глупый вопрос.