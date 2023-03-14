12 марта в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения премии "Оскар". Однако обсуждают не только победителей премии, но и интервью Хью Гранта (Hugh Grant) модели Эшли Грэм, пишет Spletnik.ru
"Самый неловкий момент после пощечины Уилла Смита": Что не так в интервью Хью Гранта?
Популярный актер Хью Грант дал интервью модели Эшли Грэм прямо на ковровой дорожке. В Сети его уже прозвали "худшим за всю историю" и отметили как "самый неловкий момент" после пощечины, которую в прошлом году дал ведущему Крису Року Уилл Смит.
Когда Хью Грант отвечал на вопросы Эшли Грэм он был крайне краток и закатывал глаза. Вопросы модели зрители сочли неуместными.
Грэм спросила 62-летнего актера о его впечатлениях от съемок фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица". Актер, закатив глаза, ответил, что появился в фильме всего на несколько секунд.
"Но вам же все равно, наверное, было весело?" - сказала Эшли.
"Эм… немного", - ответил актер, отведя взгляд.
Напомним, что появление в фильме Хью Гранта стало неожиданностью для многих зрителей. Однако, несмотря на это, его роль оказалась настолько кратковременной, что журналисты из Collider ранее спросили его об этом:
"Да, это очень маленькая сцена. И я до сих пор не понимаю, зачем она нужна в фильме. В любом случае, независимо от моего мнения, признаюсь честно, что я был в восторге от первой части. Это блестящее кино. Поэтому, когда мне предложили присоединиться во второй части, я согласился. Почему бы и нет? Мне пришлось потратить всего несколько часов своего времени", - ответил Грант.
Кроме вопроса о фильме Грэм спросила Гранта про его одежду. Но часть поклонников похвалили Эшли за выдержку. Другие, напротив, осудили модель, которая задала актеру глупый вопрос.
Напомним, больше всего статуэток "Оскар" получила картина Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта "Всё везде и сразу"- 7, ставшая лучшим фильмом года. Четыре награды получила картина "На Западном фронте без перемен". "Лучший актер" - Брендан Фрейзер ("Кит"), а актриса - Мишель Йео ("Всё везде и сразу").