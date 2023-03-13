"Оскар - 2023": "Лучший фильм" - "Всё везде и сразу", победа Фрейзера и речь Юлии Навальной

Лучший фильм

"Всё везде и сразу"

Лучший режиссер

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт ("Всё везде и сразу")

Фото: Scanpix/REUTERS/Carlos Barria

Лучшая мужская роль

Брендан Фрейзер ("Кит")

Фото: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Лучшая женская роль

Мишель Йео ("Всё везде и сразу")

Мишель Йео ("Всё везде и сразу") Фото: REUTERS/Carlos Barria

Лучшая мужская роль второго плана

Ке Хюи Куан ("Всё везде и сразу")

Лучшая женская роль второго плана

Джейми Ли Кёртис ("Всё везде и сразу")

Лучший оригинальный сценарий

"Всё везде и сразу"

Фото: AP Photo/Chris Pizzello/Scanpix

Лучший адаптированный сценарий

"Говорят женщины"

Сара Полли ("Говорят женщины") Фото: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Лучшие визуальные эффекты

"Аватар: Путь воды"

Лучший звук

"Топ Ган: Мэверик"

Лучший игровой короткометражный фильм

"Прощание по-ирландски"

Лучший дизайн

"На Западном фронте без перемен"

Лучший дизайн костюмов

"Черная пантера: Ваканда навсегда"

Лучшая оригинальная песня

Naatu Naatu ("RRR: Рядом ревёт революция")

Лучший саундтрек

"На Западном фронте без перемен"

Лучший грим и прически

"Кит"

Лучший фильм на иностранном языке

"На Западном фронте без перемен"

Лучший монтаж

"Всё везде и сразу"

Лучший документальный фильм

"Навальный"

"Мой муж в тюрьме только за то, что он говорит правду. Мой муж в тюрьме только за защиту демократии. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты будешь свободен и когда наша страна будет свободна. Оставайся сильным, моя любовь", - сказала Юлия Навальная.

Алексей Навальный Фото: Пресс-фото

Лучший документальный короткометражный фильм

"Заклинатели слонов"

Лучшая операторская работа

"На западном фронте без перемен"

Лучший мультфильм

"Пиноккио Гильермо дель Торо"

Лучший короткометражный мультфильм

"Мальчик, Крот, Лис и Конь"