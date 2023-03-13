12 марта в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар". Больше всего статуэток получила картина Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта "Всё везде и сразу"- 7, ставшая лучшим фильмом года. Четыре награды получила картина "На Западном фронте без перемен". "Лучший актер" - Брендан Фрейзер ("Кит"), а актриса - Мишель Йео ("Всё везде и сразу").
"Оскар - 2023": "Лучший фильм" - "Всё везде и сразу", победа Фрейзера и речь Юлии Навальной
Лучший фильм
"Всё везде и сразу"
Лучший режиссер
Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт ("Всё везде и сразу")
Лучшая мужская роль
Брендан Фрейзер ("Кит")
Лучшая женская роль
Мишель Йео ("Всё везде и сразу")
Лучшая мужская роль второго плана
Ке Хюи Куан ("Всё везде и сразу")
Лучшая женская роль второго плана
Джейми Ли Кёртис ("Всё везде и сразу")
Лучший оригинальный сценарий
"Всё везде и сразу"
Лучший адаптированный сценарий
"Говорят женщины"
Лучшие визуальные эффекты
"Аватар: Путь воды"
Лучший звук
"Топ Ган: Мэверик"
Лучший игровой короткометражный фильм
"Прощание по-ирландски"
Лучший дизайн
"На Западном фронте без перемен"
Лучший дизайн костюмов
"Черная пантера: Ваканда навсегда"
Лучшая оригинальная песня
Naatu Naatu ("RRR: Рядом ревёт революция")
Лучший саундтрек
"На Западном фронте без перемен"
Лучший грим и прически
"Кит"
Лучший фильм на иностранном языке
"На Западном фронте без перемен"
Лучший монтаж
"Всё везде и сразу"
Лучший документальный фильм
"Навальный"
"Мой муж в тюрьме только за то, что он говорит правду. Мой муж в тюрьме только за защиту демократии. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты будешь свободен и когда наша страна будет свободна. Оставайся сильным, моя любовь", - сказала Юлия Навальная.
Лучший документальный короткометражный фильм
"Заклинатели слонов"
Лучшая операторская работа
"На западном фронте без перемен"
Лучший мультфильм
"Пиноккио Гильермо дель Торо"
Лучший короткометражный мультфильм
"Мальчик, Крот, Лис и Конь"
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