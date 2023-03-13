Президент Китая Си Цзиньпин во время выступления на Всекитайском собрании народных представителей заявил, что хочет превратить армию Китая в "Великую железную стену, которая эффективно будет защищать суверенитет, безопасность и интересы развития государства", сообщает АР.
Си Цзиньпин пообещал превратить армию Китая в "Великую железную стену"
По его словам, Китай должен "всесторонне способствовать модернизации национальной обороны и военного строительства".
10 марта Си Цзиньпин в пятницу был переизбран на третий пятилетний срок в должности президента Китайской Народной Республики, что фактически позволит ему оставаться у власти пожизненно.
Конгресс собрания народных представителей утвердил увеличение военного бюджета на 7,2%.
Си Цзиньпин в своей речи говорил и о планах Пекина объединиться с Тайванем, одна придерживался довольно осторожного тона. Он не повторил прошлые высказывания о том, что Пекин не исключает использование военной силы.
"Мы должны реализовать общую стратегию партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, придерживаться принципа единого Китая и консенсуса 1992 года, активно содействовать мирному развитию отношений по обе стороны Тайваньского пролива, решительно противостоять вмешательству иностранных сил и сепаратистской деятельности "Независимости Тайваня" и неуклонно двигаться вперед в процессе объединения родины", - сообщил он.
Тайвань и материковый Китай управляются отдельно, поскольку националистическое правительство Китайской Республики, потерпевшее поражение в гражданской войне, укрылось на этом острове в 1949 году, тогда как Китайская Народная Республика была провозглашена на занятом коммунистами материковом Китае, который до сих пор считает Тайвань частью своей территории.
Тайвань постоянно живет под угрозой вторжения Китая.
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