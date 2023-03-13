Си Цзиньпин пообещал превратить армию Китая в "Великую железную стену"

По его словам, Китай должен "всесторонне способствовать модернизации национальной обороны и военного строительства".

10 марта Си Цзиньпин в пятницу был переизбран на третий пятилетний срок в должности президента Китайской Народной Республики, что фактически позволит ему оставаться у власти пожизненно.

Конгресс собрания народных представителей утвердил увеличение военного бюджета на 7,2%.

Си Цзиньпин в своей речи говорил и о планах Пекина объединиться с Тайванем, одна придерживался довольно осторожного тона. Он не повторил прошлые высказывания о том, что Пекин не исключает использование военной силы.

"Мы должны реализовать общую стратегию партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, придерживаться принципа единого Китая и консенсуса 1992 года, активно содействовать мирному развитию отношений по обе стороны Тайваньского пролива, решительно противостоять вмешательству иностранных сил и сепаратистской деятельности "Независимости Тайваня" и неуклонно двигаться вперед в процессе объединения родины", - сообщил он.

Тайвань и материковый Китай управляются отдельно, поскольку националистическое правительство Китайской Республики, потерпевшее поражение в гражданской войне, укрылось на этом острове в 1949 году, тогда как Китайская Народная Республика была провозглашена на занятом коммунистами материковом Китае, который до сих пор считает Тайвань частью своей территории.

Тайвань постоянно живет под угрозой вторжения Китая.