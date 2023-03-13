Послания пропагандистов Кремля о войне в Украине и военных возможностях России становятся все пессимистичнее, указывает журналистка The Daily Beast и аналитик российских СМИ Джулия Дэвис. Впрочем, эксперт отмечает, что у пропагандистов не пропало желание победить Украину.
Видео ⟩ Эксперт: В посланиях пропагандистов Кремля о войне в Украине наблюдаются изменения
В высказываниях и тоне российских пропагандистов наблюдаются заметные изменения - ведущие передач дают понять, что победа России над Украиной не неизбежна, говорится в публикации Дэвис Европейскому центру анализа политики (CEPA).
Раньше разгром Украины и победа России считались для них само собой разумеющимся. Пропагандисты ожидали, что Запад снизит поддержку после высказанных Россией ядерных угроз. Кроме того, в не столь отдаленном прошлом известный пропагандист Владимир Соловьев радостно говорил о ядерных ударах по США и Великобритании.
28 февраля российский кинорежиссер Карен Шахназаров в шоу Соловьева прокомментировал вторжение России в Украину: "Эта ситуация приближает нас к очень серьезным последствиям в случае нашего поражения. Нам нужно рассмотреть вероятность того, что мы проиграем. Я не согласен с теми, кто говорит, что мы победим. Я в этом не уверен".
6 марта мнение изменил и сам Соловьев, который задал своим гостям вопрос - сможет ли российская армия в нынешней ситуации реализовать свои цели не в войне против Украины, а против НАТО? Кроме того, в дебатах с деканом Высшей школы телевидения МГУ Виталием Третьяковым Соловьев задал вопрос: "Как мы можем добиться этой победы?". Перед этим Третьяков назвал несколько регионов Украины, которые, по его мнению, Россия должна считать своими.
Более пессимистичным по поводу военных возможностей РФ стал и депутат Госдумы, бывший заместитель командующего Южным военным округом Андрей Гурулев. Ранее он поддерживал ядерный удар по странам НАТО. Отвечая на вопрос Соловьева, Гурулев риторически спросил:
"Можем ли мы разгромить НАТО? Если используем математику и подсчитаем соотношение сил и ресурсов, то в лучшем случае мы сможем только с трудом себя защитить".
Аналитик отмечает - неизвестно, как сильно изменения в нарративе пропагандистов связаны с изменениями в мышлении Кремля. Из недавней истории известно, что российские СМИ получают указания от российского режима. Например, в марте 2022 года пропагандистским СМИ дали указание цитировать ведущего Fox News и критика войны в Украине Такера Карлсона. Так как российские военные потери оказались настолько большими, что и обычные россияне понимают, что война идет тяжело, отрицать реальность становится все тяжелее, указывает Дэвис.
Аналитик напоминает, что ведущие российских телевизионных передач и депутаты Госдумы еще в апреле 2021 года утверждали, что Россия планирует вторгнуться в Украину. Россиян предупреждали, что война против Запада неотвратима. После 24 февраля 2022 года они начали утверждать, что победа России неотвратима, а страны Запада не осмелятся выступить против России из-за ее ядерных угроз и вместо этого поддадутся. Когда тупик в войне стал очевиднее, были поддержаны атаки на критическую инфраструктуру Украины.
Видео: Соловьев считает, что миссия России - "задать" Западу
Несмотря на то, что послания российских пропагандистов изменились, сторонники России продолжают поддерживать войну. Пропагандисты начинают признавать, что Россия не готова начинать войну с НАТО, однако по-прежнему говорят о необходимости разгромить Украину и оппозицию в России. Более того, как утверждают пропагандисты, необходимо разработать способы, как в будущем напасть на Запад. Дэвис указывает - несмотря на то, что методы российской пропаганды меняются, злость к тем, кто противится империалистическим амбициям Путина, не снизилась.
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