Видео ⟩ Эксперт: В посланиях пропагандистов Кремля о войне в Украине наблюдаются изменения

Более пессимистичным по поводу военных возможностей РФ стал и депутат Госдумы, бывший заместитель командующего Южным военным округом Андрей Гурулев. Ранее он поддерживал ядерный удар по странам НАТО. Отвечая на вопрос Соловьева, Гурулев риторически спросил:

"Можем ли мы разгромить НАТО? Если используем математику и подсчитаем соотношение сил и ресурсов, то в лучшем случае мы сможем только с трудом себя защитить".

Аналитик отмечает - неизвестно, как сильно изменения в нарративе пропагандистов связаны с изменениями в мышлении Кремля. Из недавней истории известно, что российские СМИ получают указания от российского режима. Например, в марте 2022 года пропагандистским СМИ дали указание цитировать ведущего Fox News и критика войны в Украине Такера Карлсона. Так как российские военные потери оказались настолько большими, что и обычные россияне понимают, что война идет тяжело, отрицать реальность становится все тяжелее, указывает Дэвис.

Аналитик напоминает, что ведущие российских телевизионных передач и депутаты Госдумы еще в апреле 2021 года утверждали, что Россия планирует вторгнуться в Украину. Россиян предупреждали, что война против Запада неотвратима. После 24 февраля 2022 года они начали утверждать, что победа России неотвратима, а страны Запада не осмелятся выступить против России из-за ее ядерных угроз и вместо этого поддадутся. Когда тупик в войне стал очевиднее, были поддержаны атаки на критическую инфраструктуру Украины.

Видео: Соловьев считает, что миссия России - "задать" Западу

Несмотря на то, что послания российских пропагандистов изменились, сторонники России продолжают поддерживать войну. Пропагандисты начинают признавать, что Россия не готова начинать войну с НАТО, однако по-прежнему говорят о необходимости разгромить Украину и оппозицию в России. Более того, как утверждают пропагандисты, необходимо разработать способы, как в будущем напасть на Запад. Дэвис указывает - несмотря на то, что методы российской пропаганды меняются, злость к тем, кто противится империалистическим амбициям Путина, не снизилась.