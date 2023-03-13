Видео ⟩ Три года назад в Латвии объявили ​​чрезвычайную ситуацию из-за Covid-19

По оценкам, за эти годы вирус унес жизни по меньшей мере 6632 человек.

Центр легочной хирургии Клинической университетской больницы им. П. Страдиня (PSKUS) был одним из мест, где находился шлюз, или голубая занавеска, закрывающая вход в отделение ковида. Сейчас шлюза нет, но это не означает, что ковид пропал.

Руководитель Центра хирургии легких и отделения Covid-19 Даце Жентиня сообщила, что сегодня в центре, которым она руководит, 50 пациентов, 14 из них с Covid. В основном это случайное обнаружение болезни - человек поступил с пневмонией, а оказался ковид-позитивным.

Во время вспышки Covid-19 в отделении было три палаты Covid-19 на 120 коек. Была очень высокая смертность. Эмоционально - крайне тяжелое время.

Эпидемиолог Юрий Перевощиков подчеркнул, что сейчас главное следить за вирусом, потому что Covid-19 все еще меняется.

Видео: Сюжет программы Panorama (на латышском языке)