Из-за санкций автомобили в РФ производят без подушек безопасности и ABS

В прошлом году российский экспорт в Европу достиг 203,4 млрд евро, что на 25% выше, чем годом ранее. В то же время эта сумма на 0,23 млрд евро меньше самой высокой суммы в 2012 году.

При быстром росте экспорта в прошлом году поток товаров из Европы в Россию по сравнению с 2021 годом сократился на 38,1% до 55,2 млрд долларов. Это самый низкий показатель с 2005 года.

Экономист отметил, что в этих показателях нет ничего необычного. "Углеводороды, в основном нефть, составляют большую часть нашего экспорта. Ограничений на этот сектор не вводилось практически весь год. Первые санкции в отношении нефтяной отрасли вступили в силу 5 декабря. В то же время нефтепродукты в прошлом году продавались по очень высокой цене. Запад их активно покупал, заполнял склады, и это обусловило высокую продуктивность российского экспорта".