В прошлом году товарооборот между Россией и Евросоюзом достиг самого высокого показателя за последние восемь лет - 258,6 млрд евро, следуют данные Eurostat. Однако, по мнению российского экономиста Георгия Остапковича, у России нет причин радоваться.
Из-за санкций автомобили в РФ производят без подушек безопасности и ABS
В прошлом году российский экспорт в Европу достиг 203,4 млрд евро, что на 25% выше, чем годом ранее. В то же время эта сумма на 0,23 млрд евро меньше самой высокой суммы в 2012 году.
При быстром росте экспорта в прошлом году поток товаров из Европы в Россию по сравнению с 2021 годом сократился на 38,1% до 55,2 млрд долларов. Это самый низкий показатель с 2005 года.
Экономист отметил, что в этих показателях нет ничего необычного. "Углеводороды, в основном нефть, составляют большую часть нашего экспорта. Ограничений на этот сектор не вводилось практически весь год. Первые санкции в отношении нефтяной отрасли вступили в силу 5 декабря. В то же время нефтепродукты в прошлом году продавались по очень высокой цене. Запад их активно покупал, заполнял склады, и это обусловило высокую продуктивность российского экспорта".
В то же время Остапкович упомянул, что уже в прошлом году усиление санкций сильно повлияло на экспорт в Россию. "Европа была для нас крупным поставщиком технологического оборудования. До кризиса почти 50% оборудования поставлялось из Европы".
Именно из-за этих санкций серьезно затормозилась модернизация российских производственных технологий. Одной из наиболее пострадавших от этого пакета санкций сфер стала автомобильная промышленность - многие компании ушли с российского рынка, в результате чего производство автомобилей сократилось более чем на 60%.
"Преодолеть такой удар крайне сложно. Теперь нам предстоит выйти на азиатский рынок и развивать отечественное производство. Правда, это очень сложно, потому что России нужны время, деньги и человеческие ресурсы, которые могли бы совершить технологический прорыв", - пояснил экономист.
Он указывает: "Экономику нельзя остановить, но можно упростить. Автопромышленность уже сделала это, начав выпускать автомобили без подушек безопасности, антиблокировочной тормозной системы (ABS) и сниженных экологических требований".
Остапкович заявил, что Россия должна попытаться производить аналоги товаров, утраченных из-за санкций, так как это необходимо для более успешного импортозамещения.
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