Левитс: историю Латвии сейчас рассказывает Россия

По его словам, в Латвии следует уделять больше внимания историческим исследованиям, потому что отражение истории очень важно для идентичности и сегодняшней политики. Историки не видят этого в денежном эквиваленте, признал Левитс.

Он отметил, что исследования истории и подача истории - это две разные вещи, которые очень нужны для укрепления демократии. Академические исследования истории недостаточно скоординированы и финансируются, другой вопрос - это подача истории, публичная история - то, что обыватель воспринимает как историю, сказал Левитс, добавив, что в этой сфере также нет целенаправленной политики.

Президент считает, что необходимо создать специальный институт, который бы занимался именно подачей истории - рассказывал обществу о результатах академических исторических исследований.

Необходимо серьезно пересмотреть финансирование академической истории, в том числе Института истории, сказал Левитс, добавив, что внимание следует также уделить и подаче, чтобы люди в Латвии и за ее пределами воспринимали историю Латвии так, как рассказываем ее мы, а не Россия.

"В настоящее время Россия рассказывает историю Латвии со своей точки зрения", поэтому нужна специальная программа, которая занималась бы этим вопросом в Латвии с учетом результатов выборов, которые показывают разность в понимании латвийской истории, сказал Левитс.

Как сообщалось, историк Инета Липша отказалась от номинации "Историк 2022 года", чтобы привлечь внимание к проблемам в публичной коммуникации об исторических исследованиях и исторической науке в целом.