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Видео ⟩ Тяжелое ДТП под Елгавой: в столкновении двух авто пострадали четыре человека

rus.tvnet.lv
Тяжелое ДТП под Елгавой: в столкновении двух авто пострадали четыре человека
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Тяжелое ДТП под Елгавой: в столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека
Тяжелое ДТП под Елгавой: в столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека Фото: Ekrānuzņēmums no video/TVNET kolāža

Днем в понедельник, 13 марта, в Елгавском районе произошло серьезное столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека, сообщили TVNET в Госполиции.

По первоначальным данным около 16:40 на 17-м километре шоссе Р97 в Глудской волости Елгавского края произошло столкновение двух транспортных средств.

Мужчина 1995 года рождения, находясь за рулем Mercedes-Benz Sprinter, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, вызвав столкновение со встречным автомобилем Opel Vectra, после чего съехал с дороги.

На место происшествия выехали оперативные службы - Государственная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба и Служба экстренной медицинской помощи.

В аварии пострадали водитель Opel Vectra 1984 года рождения и пассажир - мужчина 1991 года рождения, которые доставлены в медицинское учреждение.

Также пострадали водитель Mercedes-Benz Sprinter и пассажир 2000 года рождения.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, в полиции выясняют обстоятельства происшествия.

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