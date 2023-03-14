Днем в понедельник, 13 марта, в Елгавском районе произошло серьезное столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека, сообщили TVNET в Госполиции.
Видео ⟩ Тяжелое ДТП под Елгавой: в столкновении двух авто пострадали четыре человека
По первоначальным данным около 16:40 на 17-м километре шоссе Р97 в Глудской волости Елгавского края произошло столкновение двух транспортных средств.
Мужчина 1995 года рождения, находясь за рулем Mercedes-Benz Sprinter, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, вызвав столкновение со встречным автомобилем Opel Vectra, после чего съехал с дороги.
На место происшествия выехали оперативные службы - Государственная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба и Служба экстренной медицинской помощи.
В аварии пострадали водитель Opel Vectra 1984 года рождения и пассажир - мужчина 1991 года рождения, которые доставлены в медицинское учреждение.
Также пострадали водитель Mercedes-Benz Sprinter и пассажир 2000 года рождения.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело, в полиции выясняют обстоятельства происшествия.
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