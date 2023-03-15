Нужно ли мыть готовый салатный микс из закрытой упаковки?

Несмотря на то, что на упаковке многих брендов написано, что они готовы к употреблению, все же перед употреблением любой салатный микс рекомендуется промыть под проточной водой, поясняет Receptes.lv.

Упаковки действительно могут быть удобными, но они все же очень неэкологичны и обеспечивают салату влажную и анаэробную среду, что, в свою очередь, способствует быстрому росту бактерий, особенно в случае срезанных листьев, которые выделяют сок.

И хотя землю, промывая микс, мы не смоем (поскольку ее нет), то избавиться от бактерий все же нужно.

На что обратить внимание, выбирая салатный микс?

Выбирайте такую упаковку, в которой не собралась вода;

​не бойтесь осматривать содержимое упаковки и убедиться, что листья яркого цвета - все свежие, не увядшие или, наоборот, уже начинающие портиться от влаги;

После покупки листья следует развернуть и хранить в открытой таре, выстланной бумажным полотенцем, чтобы избежать лишней влаги.

Лишним не будет, если вы промоете листья - это несложно и не потребует много времени.