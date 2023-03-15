Свежие салатные смеси любимы во многих домах. А почему бы и нет, если в одном пакете можно соединить все виды зелени, чтобы получился хороший салат. Но нужно ли мыть листья из закрытых упаковок?
Нужно ли мыть готовый салатный микс из закрытой упаковки?
Нужно ли мыть готовый салатный микс из закрытой упаковки?
Несмотря на то, что на упаковке многих брендов написано, что они готовы к употреблению, все же перед употреблением любой салатный микс рекомендуется промыть под проточной водой, поясняет Receptes.lv.
Упаковки действительно могут быть удобными, но они все же очень неэкологичны и обеспечивают салату влажную и анаэробную среду, что, в свою очередь, способствует быстрому росту бактерий, особенно в случае срезанных листьев, которые выделяют сок.
И хотя землю, промывая микс, мы не смоем (поскольку ее нет), то избавиться от бактерий все же нужно.
На что обратить внимание, выбирая салатный микс?
- Выбирайте такую упаковку, в которой не собралась вода;
- не бойтесь осматривать содержимое упаковки и убедиться, что листья яркого цвета - все свежие, не увядшие или, наоборот, уже начинающие портиться от влаги;
- После покупки листья следует развернуть и хранить в открытой таре, выстланной бумажным полотенцем, чтобы избежать лишней влаги.
Лишним не будет, если вы промоете листья - это несложно и не потребует много времени.
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