Видео ⟩ В Риге полиция при помощи дрона за полтора часа поймала 11 нарушителей

Так, 10 марта с 16:00 до 17:30 стражи порядка при помощи дрона контролировали движение и соблюдение общих правил дорожного движения в Риге перед Воздушным мостом в направлении центра города.

За полтора часа было поймано 11 водителей, которые, игнорируя интересы других участников движения, двигались как по полосе общественного транспорта, так и по трамвайным путям, не соблюдали знак "Заезд запрещен", объезжали стоящую или медленно движущуюся колонну машин. Эти нарушения считаются агрессивным вождением.

Во всех случаях зафиксированные нарушители были остановлены после съезда с Воздушного моста, все водители были оштрафованы за агрессивное вождение.

Государственная полиция напоминает, что за агрессивное вождение грозит штраф от 70 до 280 евро и шесть штрафных пунктов. За первые два месяца этого года Государственная полиция в целом зафиксировала 341 водителя, ехавшего агрессивно. В прошлом году за тот же период было зафиксировано 398 агрессивных водителей.

Напомним, Государственная полиция совместно с полицией самоуправления объявила март "Месяцем безопасной Риги", поэтому меры наблюдения и контроля по нескольким направления будут усилены.

В течение всего месяца правоохранительные органы будут усиленно следить за дорожным движением и контролировать уличную преступность, усилят меры по поиску разыскиваемых лиц и активизируют работу по снижению распространения наркотиков.