Сотрудники отдела специальных задач Управления безопасности дорожного движения Государственной полиции в рамках акции "Месяц безопасной Риги" в пятницу, 10 марта, усиленно контролировали дорожное движение при помощи беспилотного летательного аппарата, или дрона. В течение примерно полутора часов стражи порядка в Риге у Воздушного моста зафиксировали 11 водителей, которые ехали агрессивно, нарушая тем самым правила дорожного движения.
Видео ⟩ В Риге полиция при помощи дрона за полтора часа поймала 11 нарушителей
Так, 10 марта с 16:00 до 17:30 стражи порядка при помощи дрона контролировали движение и соблюдение общих правил дорожного движения в Риге перед Воздушным мостом в направлении центра города.
За полтора часа было поймано 11 водителей, которые, игнорируя интересы других участников движения, двигались как по полосе общественного транспорта, так и по трамвайным путям, не соблюдали знак "Заезд запрещен", объезжали стоящую или медленно движущуюся колонну машин. Эти нарушения считаются агрессивным вождением.
Во всех случаях зафиксированные нарушители были остановлены после съезда с Воздушного моста, все водители были оштрафованы за агрессивное вождение.
Государственная полиция напоминает, что за агрессивное вождение грозит штраф от 70 до 280 евро и шесть штрафных пунктов. За первые два месяца этого года Государственная полиция в целом зафиксировала 341 водителя, ехавшего агрессивно. В прошлом году за тот же период было зафиксировано 398 агрессивных водителей.
Напомним, Государственная полиция совместно с полицией самоуправления объявила март "Месяцем безопасной Риги", поэтому меры наблюдения и контроля по нескольким направления будут усилены.
В течение всего месяца правоохранительные органы будут усиленно следить за дорожным движением и контролировать уличную преступность, усилят меры по поиску разыскиваемых лиц и активизируют работу по снижению распространения наркотиков.
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