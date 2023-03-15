КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Местный русский рэп как плохой бунт: бессмысленный и осторожный

Проблема в том, что в этом произведении довольно трудно заметить признаки даже потенциальных художественных достоинств, потому что вслед за компромиссностью обращает на себя внимание и изрядная бессодержательность.

Звучащий по-стариковски молодой голос кажется неискренним

Одним из главных энергетических ресурсов, которым питается рэп в более естественных для себя пространственных координатах, является достаточно затейливая конспирология, предлагающая пусть и весьма безумные, но способные поражать воображение предполагаемые подлинные механизмы мироустройства.

Трек "Стагнация", кажется, не предложил ничего сверх, что называется, лежащего на поверхности, причем набор предъявляемых в нем претензий к эстонским политикам - в части не формы, а содержания - по большей части прозвучал совсем немолодежно, и, скорее, походил на беседы пожилых мужчин на субботней рыбалке или пожилых женщин на скамейке у подъезда, чем на поток сознания юного бунтаря. Когда же молодой артист чрезмерно солидаризируется со взглядами людей других поколений, такая ситуация всегда наводит на мысль о наличии у него мотивации меркантильного толка.

Этот поколенческий "рассинхрон" в тексте "Стагнации" настолько откровенен, что заставляет различать в этом номере наряду с дефицитом содержательности и дефицит вдохновения, то есть, можно сказать, что показная вспыльчивость артиста почти никак не камуфлирует унылость его настроения.

Когда происходят такие вещи, это всегда наводит на мысль, что в действительности творческая единица не в упоении шла за своим талантом, а рутинно работала "по заказу". Но случае со "Стагнацией", однако, эта мысль вовсе не обязательно должна быть точной догадкой, потому что в то же самое время крайне трудно вообразить себе хоть какую-то платежеспособную и хотя бы умеренно влиятельную в Эстонии силу, которая могла бы найти для себя какую-то выгоду в таком странном "возмущении" возникающего нового эстонского политического ландшафта.