В волости Йыгева в деревне Муллавере 10 марта под поезд Elron, который двигался по маршруту Тарту-Таллинн, попал медведь. К сожалению, животное в результате столкновения погибло, пишет Rus.Postimees.
В Эстонии поезд насмерть сбил медведя
Руководитель по маркетингу и коммуникации Elron Катрин Кулдеркнуп сказала, что инцидент произошел в пятницу около половины девятого вечера с поездом, следовавшим в направлении Тарту-Таллинн. Происшествие не повлияло на движение поезда, и пассажиры достигли желаемого пункта назначения вовремя.
"Машинист всегда делает все возможное, чтобы избежать несчастных случаев, но, к сожалению, инциденты с животными все же случаются. Этот инцидент с медведем был первым в этом году, а в прошлом году не было зарегистрировано ни одного происшествия с участием поезда и медведя", - отметила Кулдеркнуп.
На снимке, сделанном с места происшествия, видно, что взрослый медведь был сбит поездом и его отбросило от железной дороги. По словам председателя Общества охотников Паламузе Клеменса-Аугустинуса Каземаа, к сожалению, в последнее время с медведями произошло много несчастных случаев, целых семь-восемь за последние годы. "Под поездом погибали и молодые, и старые, один раз даже двое. В тот раз через железную дорогу, вероятно, переходила медведица с тремя медвежатами, двое из которых погибли", - рассказал он порталу Lemmik.
В прошлом году также была авария с автомобилем: тогда медведя, ставшего участником ДТП, найти не удалось. Неизвестно, отделался ли он испугом или позже скончался от полученных травм.
Почему дикие животные так часто попадают в ДТП в той местности? "Количество медведей чрезвычайно велико, и я как охотник считаю, что это должно регулироваться охотой. Нынешняя ситуация ненормальна, когда каждый год несколько медведей гибнут или получают ранения в результате дорожного движения, и это только в охотничьем районе Паламузе. Необходимо учитывать, что у раненого медведя подавляется способность добывать пищу на природе, и поэтому он может стать опасным", - отметил Каземаа.
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