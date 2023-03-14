В Эстонии поезд насмерть сбил медведя

Руководитель по маркетингу и коммуникации Elron Катрин Кулдеркнуп сказала, что инцидент произошел в пятницу около половины девятого вечера с поездом, следовавшим в направлении Тарту-Таллинн. Происшествие не повлияло на движение поезда, и пассажиры достигли желаемого пункта назначения вовремя.

"Машинист всегда делает все возможное, чтобы избежать несчастных случаев, но, к сожалению, инциденты с животными все же случаются. Этот инцидент с медведем был первым в этом году, а в прошлом году не было зарегистрировано ни одного происшествия с участием поезда и медведя", - отметила Кулдеркнуп.