Метель, вертолет и каждая секунда на счету: самая экстремальная трансплантация сердца в истории Латвии

Информация о доноре поступила 8 марта, когда в Латвии бушевала непроезжаемая метель. Однако врачи и медсестры из Риги отправились сквозь снег и ветер в Латгале, чтобы посреди ночи на вертолете Воздушных сил привезти в Ригу новое сердце для пациента.

До последнего момента не было известно, сможем ли в такую метель вертолет лететь. Но именно в момент, когда врачи с сердцем были готовы отправиться в путь, метель стихла.

Для Илмара, который сам живет под Резекне, 9 марта стало вторым днем рождения. Его в метель в Ригу, где Илмару пересадили сердце, вез друг зятя.

Кардиологи отмечают, что в Латвии, как и в других странах, есть две большие проблемы, связанные с пересадкой органов - не хватает донорских органов и неизвестны все, кому эта операция нужна.

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