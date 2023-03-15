Видео ⟩ Женщина рекламирует больше, чем просто массаж. Комментарий полиции

Мужчина прислал в программу Bez tabu скриншот, казалось бы, пикантной рекламы. Женщина предлагает массаж в разделе сайта "Женщина ищет мужчину для секса".

Один из членов команды Bez tabu выдал себя за человека, ищущего такой массаж. Женщина сообщила, что ее можно найти в Резекне, и предложила массаж, который она сделает сама, а за дополнительную плату - "до приятного завершения", то есть секс, который будет с другой девушкой.

Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

На конкретном сайте размещено множество объявлений, в которых женщины и мужчины предлагают сексуальные услуги на территории Латвии за определенную плату.

Государственная полиция пояснила программе: "С 1 июля 2020 года в Латвии не предусмотрено наказание за нарушение правил ограничения проституции, хотя до сих пор действует постановление Кабинета министров, которое регулирует предоставление сексуальных услуг за плату в Латвии. В Латвии не принят "Закон об ограничении проституции", который в настоящее время находится на стадии проекта."

Видео: Сюжет программы Bez tabu (на латышском языке)