Также в статье говорилось, что украинский парламент фактически принял законопроект, который должен был "внести изменения в ряд законов Украины для облегчения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период". Под "особым периодом", видимо, подразумеваются меры, связанные с усилиями Украины по возвращению территорий, оккупированных Россией в 2014 году.

Следует отметить, что обсуждение этого законопроекта в Украине происходило еще до полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля прошлого года.

Этот законопроект, который был внесен в парламент в феврале 2021 года, так и не получил дальнейшего продвижения.

Вероятно, это не мешает Джеффри Янгу считать, что такие лагеря уже созданы и действуют в Украине.

Джеффри Янг действительно политик и кандидат в губернаторы Кентукки, но довольно своеобразный. Янг баллотируется не в первый раз. Никогда раньше его не избирали.

В январе этого года Янг обвинил президента США Джо Байдена в военных преступлениях в Украине и потребовал его импичмента за ведение незаконной гибридной войны против России на территории Украины.