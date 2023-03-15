Некоторое время назад российское пропагандистское агентство "РИА Новости" радостно сообщило российской общественности об американском политике, который наконец-то "говорит правду" об Украине. На этот раз фактчекинговый проект TVNET "Фактомат" исследует историю кремлевской пропаганды, источник которой оказался еще большим лжецом, чем сами пропагандисты.
Фактомат ⟩ Источник пропаганды Кремля распространяет фейк про концлагеря для русских в Украине
В прошлом месяце "РИА Новости" опубликовало материал под названием "В США рассказали, во что превратилась Украина после переворота 2014 года". В этом материале сказано:
"После государственного переворота 2014 года Украина стала марионеткой США, заявил в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
"Спонсируемый США переворот в 2014 году превратил Украину в марионетку Вашингтона, полностью контролируемую Госдепартаментом, ЦРУ, Пентагоном, НАТО и группами вооруженных до зубов украинских нацистов", - написал он".
На самом деле твит Джеффри Янга содержит еще большую ложь. Настолько, что даже кремлевские пропагандисты постеснялись цитировать его полностью. Джеффри Янг написал:
"Я уже несколько месяцев говорю, что правительство Украины - марионетка США, а также самая могущественная и крупнейшая нацистская страна в современном мире.
Трудовые лагеря для недочеловеков - этнических русских ("азиатов") - на их собственной территории. Эта территория не долго будет украинской".
Утверждения о концлагерях для этнических русских настолько сомнительны, что российская пропагандистская машина ранее не пыталась всерьез развивать этот нарратив.
Разве что в 2020 году в издании "Российская газета" была опубликована статья под названием "На Украине готовят закон о создании концлагерей". В этой статье утверждалось, что Украина планирует построить концлагеря, куда будут заключать российских граждан.
Также в статье говорилось, что украинский парламент фактически принял законопроект, который должен был "внести изменения в ряд законов Украины для облегчения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период". Под "особым периодом", видимо, подразумеваются меры, связанные с усилиями Украины по возвращению территорий, оккупированных Россией в 2014 году.
Следует отметить, что обсуждение этого законопроекта в Украине происходило еще до полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля прошлого года.
Этот законопроект, который был внесен в парламент в феврале 2021 года, так и не получил дальнейшего продвижения.
Вероятно, это не мешает Джеффри Янгу считать, что такие лагеря уже созданы и действуют в Украине.
Джеффри Янг действительно политик и кандидат в губернаторы Кентукки, но довольно своеобразный. Янг баллотируется не в первый раз. Никогда раньше его не избирали.
В январе этого года Янг обвинил президента США Джо Байдена в военных преступлениях в Украине и потребовал его импичмента за ведение незаконной гибридной войны против России на территории Украины.
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