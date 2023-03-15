На аукцион выставят яхту, которая принадлежит близкому соратнику Путина

Стоимость яхты оценивается в 81 миллион долларов. СМИ сообщали, что яхта принадлежит российскому бизнесмену Андрею Гурьеву.

Есть данные, что яхта осталась брошенной в гавани Фалмута в феврале прошлого года после того, как Россия вторглась в Украину. США продлили санкции против Гурьева в августе 2022 года, Великобритания - в апреле, а Евросоюз - в марте.

По данным Bloomberg, Гурьев - один из самых богатых олигархов России, чей собственный капитал оценивается примерно в 10,1 миллиарда долларов. Он основал ведущий российский химический холдинг "ФосАгро".

Яхта длиной 81,2 метра построена компанией Oceanco. Alfa Nero может разместить 12 гостей в шести каютах, а также 28 членов экипажа. Среди прочих удобств на яхте также есть бассейн и тренажерный зал.

Правительство Антигуа и Барбуды заявило, что яхта будет выставлена на аукцион, если его владелец не объявится через 10 дней после объявления аукциона. Сам Гурьев заявлял, что яхта ему не принадлежит, но Минфин США утверждает обратное.

Груев купил яхту в 2014 году, а с августа прошлого года она "заморожена". Он входил в правительство России до 2013 года.