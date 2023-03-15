Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 14 марта, утвердил запрет на въезд в страну двум российским пропагандистам - главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян и основателю таблоида Life Араму Габрелянову.
Кремлевской пропагандистке Симоньян запретили въезд в Армению
Премьер-министр Армении заявил, что въезд был запрещен лицам, которые проявили неуважение к действующей власти. Об этом политик сказал на пресс-конференции.
"Армения -это суверенная страна и вправе рассчитывать на достойное отношение к себе. Армения также имеет право применять существующие суверенные механизмы в случае, если будут намерения против ее интересов", - подчеркнул Пашинян.
Премьер-министр также отметил, что такие люди должны уважать избранную власть Армении и ее народ.
"Хочу также обратить ваше внимание на один факт:
Если бы эти люди сделали 1% того, что они сделали с Арменией в странах, где они живут, они не смогли бы въехать в свои дома без визы", - сказал преьер-министр.
Он не уточнил, кому еще, кроме Симонян и Габрелянова, запрещен въезд в Армению, и пояснил, что этим вопросом занимаются соответствующие органы.
Симоньян прокомментировала запрет на въезд в Армению, назвав Пашиняна "калекой" и заявила, что она "чистокровная армянка". Кроме того при ее нынешнем премьер-министре она не собирается ездить в Армению.
"Ни про какие коридоры я никогда ничего не говорила, а говорила и буду говорить лично про Пашиняна - что он выродок и предатель армянского народа, что он продал и предал все армянские интересы, которые мог предать и продать, и продаст и предаст те, которые пока не смог, что он ненавидит Россию и обманывает Путина, что он подстилка ЦРУ без чести и совести, как и все подстилки", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
В последние месяцы отношения между Арменией и Россией охладились, поскольку Москва отказалась поддерживать Ереван в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Пашинян заявил во вторник, 14 марта, что пожаловался президенту России Владимиру Путину на проблемы с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе и в очередной раз обвинил Азербайджан в блокировании Лачинского коридора.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!