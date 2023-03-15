Кремлевской пропагандистке Симоньян запретили въезд в Армению

Премьер-министр Армении заявил, что въезд был запрещен лицам, которые проявили неуважение к действующей власти. Об этом политик сказал на пресс-конференции.

"Армения -это суверенная страна и вправе рассчитывать на достойное отношение к себе. Армения также имеет право применять существующие суверенные механизмы в случае, если будут намерения против ее интересов", - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр также отметил, что такие люди должны уважать избранную власть Армении и ее народ.

"Хочу также обратить ваше внимание на один факт:

Если бы эти люди сделали 1% того, что они сделали с Арменией в странах, где они живут, они не смогли бы въехать в свои дома без визы", - сказал преьер-министр.

Он не уточнил, кому еще, кроме Симонян и Габрелянова, запрещен въезд в Армению, и пояснил, что этим вопросом занимаются соответствующие органы.

Симоньян прокомментировала запрет на въезд в Армению, назвав Пашиняна "калекой" и заявила, что она "чистокровная армянка". Кроме того при ее нынешнем премьер-министре она не собирается ездить в Армению.

"Ни про какие коридоры я никогда ничего не говорила, а говорила и буду говорить лично про Пашиняна - что он выродок и предатель армянского народа, что он продал и предал все армянские интересы, которые мог предать и продать, и продаст и предаст те, которые пока не смог, что он ненавидит Россию и обманывает Путина, что он подстилка ЦРУ без чести и совести, как и все подстилки", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

В последние месяцы отношения между Арменией и Россией охладились, поскольку Москва отказалась поддерживать Ереван в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Пашинян заявил во вторник, 14 марта, что пожаловался президенту России Владимиру Путину на проблемы с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе и в очередной раз обвинил Азербайджан в блокировании Лачинского коридора.