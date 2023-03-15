Глава NMPD: настроение в здравоохранении - депрессивное

Она отметила, что работники здравоохранения ждали, что после пандемии наступит спокойный период, но сейчас очевидно, что проблемы не будут решены.

Ципуле подчеркнула, что во время пандемии медики выполняли сверхчеловеческую работу, и последствия Covid-19 все еще ощущаются, например, увеличилось количество вызовов "скорой", нагрузка на систему здравоохранения в целом.

По прогнозам директора NMPD, летом придется столкнуться с серьезными проблемами, поскольку увеличится число медиков, которые уедут работать в другие страны или просто возьмут передышку.

Сотрудники NMPD в основном уходят с работы из-за недостаточной зарплаты. Также они чаще испытывают проблемы со здоровьем, которые, вероятно, вызваны большой нагрузкой во время пандемии, сказала Ципуле.

Ранее RUS TVNET сообщал, что премьер-министр Кришьянис Кариньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" заявил, что перераспределение социального налога, или взносов обязательного государственного социального страхования, в пользу здравоохранения фактически означает лишение пенсионеров пенсий.