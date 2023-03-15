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Кариньш: если выделим деньги на здравоохранение, то отнимем пенсии у пенсионеров

rus.tvnet.lv/LETA
Кариньш: если выделим деньги на здравоохранение, то отнимем пенсии у пенсионеров
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Кришьянис Кариньш Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Перераспределение социального налога, или взносов обязательного государственного социального страхования, в пользу здравоохранения фактически означает лишение пенсионеров пенсий, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Говоря об идее министра здравоохранения Лиги Меньгелсоне перенаправить хотя бы 14% взносов социального страхования в систему здравоохранения, премьер-министр подчеркнул, что социальный бюджет - это пенсии.

"Можно выделить 14% на здравоохранение, но это предложение фактически означает отнять пенсии у пенсионеров. Я не могу этого допустить", - подчеркнул Кариньш.

Премьер отметил, что социальный налог можно перераспределять по-разному, но денег от этого больше не станет.

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