Перераспределение социального налога, или взносов обязательного государственного социального страхования, в пользу здравоохранения фактически означает лишение пенсионеров пенсий, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Кариньш: если выделим деньги на здравоохранение, то отнимем пенсии у пенсионеров
Кариньш: если выделим деньги на здравоохранение, то отнимем пенсии у пенсионеров
Говоря об идее министра здравоохранения Лиги Меньгелсоне перенаправить хотя бы 14% взносов социального страхования в систему здравоохранения, премьер-министр подчеркнул, что социальный бюджет - это пенсии.
"Можно выделить 14% на здравоохранение, но это предложение фактически означает отнять пенсии у пенсионеров. Я не могу этого допустить", - подчеркнул Кариньш.
Премьер отметил, что социальный налог можно перераспределять по-разному, но денег от этого больше не станет.
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