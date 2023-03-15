Сейм отклонил требование оппозиции об отставке Мурниеце

Мурниеце сказала, что надеется на быстрый результат проверок и не уклоняется от ответственности, однако не может отвечать за решения, принятые при другом министре.

Председатель фракции ЛПМ Айнар Шлесерс на заседании заявил, что, если правящая коалиция будет прикрывать происходящее в Министерстве обороны и не поддержит отставку министра, оппозиция потребует отставки премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") и возглавляемого им правительства.

Шлесерс подчеркнул, что закупка была начата при первом правительстве Кариньша, а подписана при нынешнем. Он критически высказался о ситуации, когда министр обороны не знала о заключении договора о закупках. Также руководитель фракции ЛПМ выразил недоумение по поводу того, почему стоимость питания одного солдата выросла так резко - с 8 до 50 евро. По его мнению, такое повышение вызывает особую обеспокоенность в ситуации, когда страна испытывает нехватку средств в ряде других областей.

Шлесерс назвал часть членов закупочной комиссии, имена которых большинству неизвестны, и спросил, кто эти люди, которые принимают решения о столь крупных закупках.

Также Шлесерс отметил, что в руководстве комиссии был представитель Нацобъединения, которое представляет Мурниеце.

Ранее RUS TVNET писал, что проект решения "О выражении недоверия министру обороны Инаре Мурниеце" представили депутаты ЛПМ Айнар Шлесерс, Марцис Енцитис, Линда Лиепиня, Рамона Петравича, Олег Буров, Вилис Криштопанс, Кристап Криштопанс, Эдмунд Зивтиньш и Ричард Шлесерс.

Проект также подписали депутаты от партии "За стабильность!" Алексей Росликов, Наталья Марченко-Йодко, Светлана Чулкова, Виктор Пучка, Игорь Юдин, Екатерина Дорошкевич, Илья Иванов, Виктория Плешкане и Ефимий Клементьев.

Как сообщила фракция Сейма "Латвия на первом месте", беспокойство вызвала прозвучавшая информация о том, что владельцы компании Zītari LZ, выигравшей закупку на сумму 220 млн евро, имеют тесные связи с определенными политическими партиями. ЛПМ подчеркивает, что именно эти политические связи способствовали победе компании в закупке.