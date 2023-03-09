Партии Росликова и Шлесерса предлагают отправить в отставку министра обороны Мурниеце

Проект решения "О выражении недоверия министру обороны Инаре Мурниеце" представили депутаты "Латвия на первом месте" и "За стабильность" предлагают отправить в отставку министра обороны Мурниеце Айнар Шлесерс, Марцис Енцитис, Линда Лиепиня, Рамона Петравича, Олег Буров, Вилис Криштопанс, Кристап Криштопанс, Эдмунд Зивтиньш и Ричард Шлесерс.

Его также подписали депутаты от партии "За стабильность" Алексей Росликов, Наталья Марченко-Йодко, Светлана Чулкова, Виктор Пучка, Игорь Юдин, Екатерина Дорошкевич, Илья Иванов, Виктория Плешкане и Ефимий Клементьев.

Как сообщалось, депутаты парламентских фракций "Латвия на первом месте" и "За стабильность" ранее направили Мурниеце запрос о закупке продовольствия для Национальных вооруженных сил.

Члены оппозиционных фракций Сейма призвали Мурниеце объяснить, не несет ли она политической ответственности за договор о закупках. А также почему, став министром обороны, Мурниеце не проверила закупки министерства, которые превышают значительные суммы.

Как сообщалось, Министерство обороны начнет служебную проверку в связи с закупкой продовольствия для армии на сумму 220 млн евро, сообщила во вторник журналистам министр обороны Инара Мурниеце.

Министр также подтвердила, что сумма планируемого договора совершенно не соответствует бюджетным возможностям НВС. Документы по закупке переданы для оценки правоохранительным органам.