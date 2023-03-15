В ходе "зимнего наступления" Россия захватила менее 0,04% территории Украины

По подсчетам экспертов американского Института изучения войны (ISW),с 31 января по 28 февраля Россия захватила около 234 квадратных километров или 0,039% территории Украины. Об этом сообщает издание Business Insider.

В свою очередь мониторинговая организация War Mapper сообщила, что в феврале Россия увеличила площадь захваченных территорий на 85 квадратных километров, что эквивалентно 0,01% украинской территории.

Представители ISW заявили, что "обе цифры относительно невелики" и разница может быть объяснена небольшими просчетами, однако "обе они определенно отражают тот факт, что территориальные приобретения России ограничены".

"Россия приобрела крохотный клочок земли, потеряв военную технику и тысячи солдат", - резюмирует издание.

"Медиазона" сообщала, что за первые две недели февраля смогла подтвердить личности 1679 российских военных, погибших в Украине. Это был самый большой прирост потерь с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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