В феврале этого года России удалось захватить территорию Украины, которая, по подсчетам военных аналитиков, не превышает 0,04% от общей площади Украины.
В ходе "зимнего наступления" Россия захватила менее 0,04% территории Украины
По подсчетам экспертов американского Института изучения войны (ISW),с 31 января по 28 февраля Россия захватила около 234 квадратных километров или 0,039% территории Украины. Об этом сообщает издание Business Insider.
В свою очередь мониторинговая организация War Mapper сообщила, что в феврале Россия увеличила площадь захваченных территорий на 85 квадратных километров, что эквивалентно 0,01% украинской территории.
Представители ISW заявили, что "обе цифры относительно невелики" и разница может быть объяснена небольшими просчетами, однако "обе они определенно отражают тот факт, что территориальные приобретения России ограничены".
"Россия приобрела крохотный клочок земли, потеряв военную технику и тысячи солдат", - резюмирует издание.
"Медиазона" сообщала, что за первые две недели февраля смогла подтвердить личности 1679 российских военных, погибших в Украине. Это был самый большой прирост потерь с начала полномасштабного вторжения в Украину.
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