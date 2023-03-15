Пропавший без вести в Вильнюсе мужчина был найден мертвым в туалете торгового центра. Сообщается, что тело могло находиться в туалете супермаркета 12 дней, пишет портал LRT.
В Вильнюсе мужчина найден мертвым в туалете супермаркета. Тело пролежало там 12 дней
В Вильнюсе мужчина найден мертвым в туалете супермаркета. Тело пролежало там 12 дней
По сообщению полиции, ведется досудебное расследование для установления причин смерти.
Жена пропавшего мужчины сообщила, что его нашли после просмотра записей с камер видеонаблюдения.
"Полиция заметила, что он зашел в туалет и не вышел. Они пошли проверять и нашли его", - сообщила литовским СМИ жена погибшего.
Пресс-секретарь сети супермаркетов сообщил, что туалет не работает и некоторое время им не пользовались.
Представители охранного предприятия сообщили СМИ, что туалет не работает с 1 марта и был огорожен.
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