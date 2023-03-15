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В Вильнюсе мужчина найден мертвым в туалете супермаркета. Тело пролежало там 12 дней

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В Вильнюсе мужчина найден мертвым в туалете супермаркета. Тело пролежало там 12 дней
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Туалет. Иллюстративное фото
Туалет. Иллюстративное фото Фото: Peter Gudella/Shutterstock

Пропавший без вести в Вильнюсе мужчина был найден мертвым в туалете торгового центра. Сообщается, что тело могло находиться в туалете супермаркета 12 дней, пишет портал LRT.

По сообщению полиции, ведется досудебное расследование для установления причин смерти.

Жена пропавшего мужчины сообщила, что его нашли после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

"Полиция заметила, что он зашел в туалет и не вышел. Они пошли проверять и нашли его", - сообщила литовским СМИ жена погибшего.

Пресс-секретарь сети супермаркетов сообщил, что туалет не работает и некоторое время им не пользовались.

Представители охранного предприятия сообщили СМИ, что туалет не работает с 1 марта и был огорожен.

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